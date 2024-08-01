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奧運網球／鄭欽文勇闖女單4強！平中國最佳成績　前輪遭對手怒嗆

▲中國網壇新星鄭欽文昨（31）日晚間在女子單打8強賽事上，與德國好手Angelique Kerber鏖戰超過3個小時，最終在先丟一盤的情況下後續連扳兩局，成功以6：7（4：7）、6：4、7：6（8：6）戰勝對手，順利晉級女單4強。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國網壇新星鄭欽文昨（31）日晚間在女子單打8強賽事上，與德國好手Angelique Kerber鏖戰超過3個小時，最終在先丟一盤的情況下後續連扳兩局，成功以6：7（4：7）、6：4、7：6（8：6）戰勝對手，順利晉級女單4強。（圖／美聯社／達志影像）

記者陳品翔/綜合報導

巴黎奧運網球女子單打賽事，來自中國的網壇新星鄭欽文昨（31）日晚間在8強戰上，與德國好手Angelique Kerber鏖戰超過3個小時，在先丟一盤的情況下，最終連扳兩局，成功以6：7（4：7）、6：4、7：6（8：6）戰勝對手，順利晉級女單4強，也追平中國選手李娜過去在奧運會上的最好4強成績，鄭欽文後續若能再取得一場勝利，也將替中國網球締造新頁。而事實上鄭欽文可說是連經歷2場硬仗，上一戰與美國選手Emma Navarro也是相當艱辛才贏下來，賽後鄭更是一度遭到對手Navarro怒嗆：「作為競爭對手，我並不尊敬妳。」

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鄭欽文8強賽與對手激戰　廝殺超過3小時才取勝

鄭欽文現年年僅21歲，是一名相當備受期待的中國網壇新星，昨日8強賽她與德國好手Angelique Kerber廝殺地難分難解，最終鄭欽文在鏖戰了3小時4分鐘之後，才艱辛獲勝。上一戰鄭同樣打得非常艱辛，面對美國Emma Navarro，也是在大戰3盤之後、鏖戰3小時12分鐘才獲勝。

兩天之內接近6個半小時的艱難比賽，也讓鄭欽文的體能遭受了相當大的考驗，也因此她在確定闖進4強之後，選擇退出和張之臻搭檔的混雙比賽，這將讓她的體能獲得不小緩解，也是一個明智之舉。若是後續鄭欽文再獲得一場比賽勝利，她將能成功奪牌，也將成功締造中國網球女子單打歷史上，在五環殿堂的最佳成績。

鄭欽文日前遭Navarro怒嗆　稱自己並不尊敬她

而鄭欽文日前在16強戰上，賽後疑似也與Emma Navarro發生口角，被記者問及當下說了什麼，Navarro則是語出驚人，並說：「我只是跟她說，身為一名在場上奮戰的競爭者，我並不尊敬她。我認為她對於許多事物太過激烈，這讓她在休息室沒有什麼朋友，也導致我們沒有太多情誼。要面對這樣我不太尊敬的對手，對我來說有些艱難。」

但Navarro最終還是展現出應有風度，恭喜鄭欽文取得勝利，「但最後的榮耀仍歸於她，她打了場好球。她發揮得比我還出色，恭喜她順利晉級。」

也有媒體問及鄭欽文，當下兩人的交談過程，鄭欽文則是表示，如果對手感到不高興，可以直接跟她反應，「她說她不明白為何我有那麼多粉絲，看起來她對於我對她的態度感到不開心。如果她不開心，可以直接跟我說，我會去從中改正，並試著成為更好的選手和更好的人。」


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