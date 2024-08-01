吳靜怡曝賴府「這3拳」直攻柯文哲！再爆：賴清德理都不理

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吳靜怡表示，現在政府主打「打貪、打詐、掃黑」，從高虹安貪污罪、顧問是詐欺犯、民眾堂染黑，天啊！就這三拳彷彿擊往柯文哲，而且拳拳到肉，難怪柯文哲會痛恨賴清德直指人家是獨裁的希特勒。
吳靜怡也提到，柯太太用了難得的兩篇臉書文特別點出「交辦處理」並不等於「要他通過」的神邏輯抗辯，因為京華城案最重要的批審公文上，有著柯文哲親自蓋的印章並押注日期，這在柯文哲管理風格裡，形同「朕的旨意」，在法律的見解上，就是這專案的最終裁決者，少把最後裁決問題丟給公務員和整個相關委員，更有趣的地方，就是我們懶得提台智光，結果柯氏夫妻一直提。
吳靜怡質疑，請問柯文哲幕僚，柯文哲何時交辦你們處理任何事情，你們哪一個不是使命必達？就如同張益膳沒經過合理程序被開除黨籍，你們告訴我的理由也是「朕的旨意」，要蔡壁如辭去立委也是「朕的旨意」，柯文哲就是用「朕的旨意」領導團隊，就是這麼簡單而庸俗。
吳靜怡更說，貪污治罪條例中有一個叫做「圖利」或是「行賄」，在選舉期間，有沒有相關政治獻金的問題，就看有沒有願意出來認罪協商了。
最後吳靜宜也痛批，「名嘴」和「司法」都被柯氏夫妻變成抹黑的名詞，這樣運用手法就如同假裝自己病理上有「亞斯伯格」症狀而胡亂說話。