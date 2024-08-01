爆柯文哲後悔藍白合破局！他曝：民眾黨內有股聲音怪罪這2人

吳靜怡曝賴府「這3拳」直攻柯文哲！再爆：賴清德理都不理

▲政治評論員吳靜怡表示，現在政府主打「打貪、打詐、掃黑」這三拳彷彿擊往柯文哲，而且拳拳到肉。（圖／資料照片）
▲政治評論員吳靜怡表示，現在政府主打「打貪、打詐、掃黑」這三拳彷彿擊往柯文哲，而且拳拳到肉。（圖／資料照片）

記者莊蕙如／台北報導

民眾黨近日引發了諸多爭議，包括前新竹市長高虹安涉貪遭判刑、民眾黨主席柯文哲指稱賴清德很希特勒等等。政治評論員吳靜怡對此表示，現在政府主打「打貪、打詐、掃黑」這三拳彷彿擊往柯文哲，而且拳拳到肉，難怪柯文哲會痛恨賴清德直指人家是獨裁的希特勒。

我是廣告 請繼續往下閱讀
吳靜怡今日指出，柯文哲像瘋狗一直要追咬賴清德，賴清德還真把牠當落水狗，理都不理。

吳靜怡表示，現在政府主打「打貪、打詐、掃黑」，從高虹安貪污罪、顧問是詐欺犯、民眾堂染黑，天啊！就這三拳彷彿擊往柯文哲，而且拳拳到肉，難怪柯文哲會痛恨賴清德直指人家是獨裁的希特勒。

吳靜怡也提到，柯太太用了難得的兩篇臉書文特別點出「交辦處理」並不等於「要他通過」的神邏輯抗辯，因為京華城案最重要的批審公文上，有著柯文哲親自蓋的印章並押注日期，這在柯文哲管理風格裡，形同「朕的旨意」，在法律的見解上，就是這專案的最終裁決者，少把最後裁決問題丟給公務員和整個相關委員，更有趣的地方，就是我們懶得提台智光，結果柯氏夫妻一直提。

吳靜怡質疑，請問柯文哲幕僚，柯文哲何時交辦你們處理任何事情，你們哪一個不是使命必達？就如同張益膳沒經過合理程序被開除黨籍，你們告訴我的理由也是「朕的旨意」，要蔡壁如辭去立委也是「朕的旨意」，柯文哲就是用「朕的旨意」領導團隊，就是這麼簡單而庸俗。

吳靜怡更說，貪污治罪條例中有一個叫做「圖利」或是「行賄」，在選舉期間，有沒有相關政治獻金的問題，就看有沒有願意出來認罪協商了。

最後吳靜宜也痛批，「名嘴」和「司法」都被柯氏夫妻變成抹黑的名詞，這樣運用手法就如同假裝自己病理上有「亞斯伯格」症狀而胡亂說話。


2026選前一舉殲滅？郭正亮爆綠營對柯文哲出手「會在這時間」

柯文哲談京華城案認「圖利但合法」 蔣萬安驚訝：他真的這樣講？

柯文哲談京華城案「圖利但哪不合法」黃國昌開記者會解釋了

阿北還好嗎？謝龍介爆「學姐婚禮」現場冏況：沒人找柯文哲合照

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生