他看比賽驚呼「王齊麟躺著打」太神！釣出女友十元虧：他是小屁孩

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王齊麟和李洋在昨晚的小組賽中和中國選手劉雨辰、歐烜屹激戰，尤其第三局戰況膠著，最後把握住第4個賽末點拿下勝利，而過程中王齊麟幾度躺著打、坐著打，都還能回擊球，讓許多球迷直呼「太神了」，有網友在社群平台分享看完比賽後的心得，「什麼鬼這到底怎麼打的，東京奧運就知道麟洋配很神，但真的不知道那麼神，王齊麟在地上打球超強，我記得上次也有，李洋超穩，他一直給人一種沒關係有我在的感覺。」
該名網友隨後提及曾在六福村巧遇王齊麟跟十元，當時眾人正在玩類似套圈圈的遊戲，「他（王齊麟）玩到一半還說買一局給小表弟、表妹玩，本人真的滿像小屁孩的哈哈哈，台灣之光加油。」
沒想到釣出十元回應，「他就是小屁孩，最可愛的那種。」王齊麟也在留言處回一個愛心貼圖，讓許多網友喊，「意外被閃瞎」、「被閃得猝不及防」、「很亮欸」、「閃光彈！請做好眼睛防護」。
王齊麟躺著打「跟李洋學的」 網神回污辱性極強
王齊麟、李洋以17:21、21:17、24:22逆轉勝中國組合歐烜屹、劉雨辰，過程中王齊麟一度躺著打球，畫面在網路上瘋傳，還有人說「傷害性不大，但污辱性極強」，他也在賽後表示，「我坐下去，對手肯定打我，好險這招我有跟李洋學起來！」
小組賽後官方也進行抽籤，「麟洋配」將面對泰國選手Supak Jomkoh／Kedren Kittinupong，這個對手世界排名23，是少數目前世排比他們更低的組合，過去2組人馬交手過5次，李洋、王齊麟皆取得全勝，若台灣組合能保持該有的水準，應該就能順利過關。
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