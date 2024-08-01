李珠珢IG發「1句中文」粉絲暈了！留言區變許願池：妳快來台灣

他看比賽驚呼「王齊麟躺著打」太神！釣出女友十元虧：他是小屁孩

▲王齊麟（右）是我國羽球好手，有網友曝光他私下很像「小屁孩」，沒想到女友陳詩媛（十元）也回應「他就是」。（圖／翻攝自陳詩媛、王齊麟IG）
▲王齊麟（右）是我國羽球好手，有網友曝光他私下很像「小屁孩」，沒想到女友陳詩媛（十元）也回應「他就是」。（圖／翻攝自陳詩媛、王齊麟IG）

記者李欣容／台北報導

我國羽球黃金男雙組合「麟洋配」李洋、王齊麟昨（31）日在小組賽擊敗中國選手劉雨辰、歐烜屹，以分組第一之姿晉級8強，比賽前段王齊麟狀態不佳，出現發球失誤、殺球出界等狀況，不過第二局後半漸漸找回狀態，甚至出現躺著回擊球的畫面，讓許多球迷讚嘆。就有網友在Threads上分享，東京奧運的時候就是知道麟洋配很神，「但真的不知道那麼神。」還透露之前在六福村巧遇王齊麟和女友陳詩媛（十元），當時王齊麟還買一局遊戲給同行的小孩玩，笑說他本人真的滿像小屁孩的，沒想到卻釣出十元回應，「他就是小屁孩。」

我是廣告 請繼續往下閱讀
網曝王齊麟私下像屁孩　女友十元吐槽「他就是」

王齊麟和李洋在昨晚的小組賽中和中國選手劉雨辰、歐烜屹激戰，尤其第三局戰況膠著，最後把握住第4個賽末點拿下勝利，而過程中王齊麟幾度躺著打、坐著打，都還能回擊球，讓許多球迷直呼「太神了」，有網友在社群平台分享看完比賽後的心得，「什麼鬼這到底怎麼打的，東京奧運就知道麟洋配很神，但真的不知道那麼神，王齊麟在地上打球超強，我記得上次也有，李洋超穩，他一直給人一種沒關係有我在的感覺。」

▲網友曝王齊麟私下為人，釣出十元回應，讓許多人都被閃得猝不及防。（圖／翻攝自Threads）
▲網友曝王齊麟私下為人，釣出十元回應，讓許多人都被閃得猝不及防。（圖／翻攝自Threads）
該名網友隨後提及曾在六福村巧遇王齊麟跟十元，當時眾人正在玩類似套圈圈的遊戲，「他（王齊麟）玩到一半還說買一局給小表弟、表妹玩，本人真的滿像小屁孩的哈哈哈，台灣之光加油。」

沒想到釣出十元回應，「他就是小屁孩，最可愛的那種。」王齊麟也在留言處回一個愛心貼圖，讓許多網友喊，「意外被閃瞎」、「被閃得猝不及防」、「很亮欸」、「閃光彈！請做好眼睛防護」。

王齊麟躺著打「跟李洋學的」　網神回污辱性極強

王齊麟、李洋以17:21、21:17、24:22逆轉勝中國組合歐烜屹、劉雨辰，過程中王齊麟一度躺著打球，畫面在網路上瘋傳，還有人說「傷害性不大，但污辱性極強」，他也在賽後表示，「我坐下去，對手肯定打我，好險這招我有跟李洋學起來！」

小組賽後官方也進行抽籤，「麟洋配」將面對泰國選手Supak Jomkoh／Kedren Kittinupong，這個對手世界排名23，是少數目前世排比他們更低的組合，過去2組人馬交手過5次，李洋、王齊麟皆取得全勝，若台灣組合能保持該有的水準，應該就能順利過關。

▲2024年巴黎奧運羽球今（31）日進行男雙小組賽最後一戰，緊張的「4隊互咬」局面，我國「麟洋配」李洋／王齊麟頂住壓力，以總局數2：1擊敗劉雨辰／歐烜屹，確定以分組第一晉級。而這也是李洋／王齊麟又一次在7月31日戰勝中國名將劉雨辰，並將對手給淘汰出局。（圖／美聯社／達志影像）
▲▼2024年巴黎奧運羽球31日進行男雙小組賽最後一戰，緊張的「4隊互咬」局面，我國「麟洋配」李洋／王齊麟頂住壓力，以總局數2：1擊敗劉雨辰／歐烜屹，確定以分組第一晉級。（圖／美聯社／達志影像）
▲台灣黃金男雙「麟洋配」李洋、王齊麟搭配擊敗中國。（圖／中華奧會提供）
▲台灣黃金男雙「麟洋配」李洋、王齊麟搭配擊敗中國。（圖／中華奧會提供）

更多「2024巴黎奧運」相關新聞。

王齊麟比完奧運視訊女友「跟李洋放閃」！陳詩媛吃醋：你們去結婚

王齊麟爆「休假都在約會」！答應教陳詩媛打羽球：全程愛的教育

麟洋配贏中國晉級8強！王齊麟女友陳詩媛IG限動「隔空放閃」超甜

王齊麟才認愛陳詩媛2個月！突PO婚戒圖放閃我願意　洩結婚進度

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
美國大選