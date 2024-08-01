內湖超商早上8點放空城！大夜班門口留「道歉啟事」　客人超不捨

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超商放空城的罕見情況，也讓原PO忍不住疑惑「話說，店長呢？」也有許多網友不捨表示，「其實超商很缺工，不是不想補人幫忙，而是真的沒人應徵」、「現在很多店家不只大夜，連早班都只有一人守，看到大排長龍要買咖啡又結帳的人潮，都覺得店員好辛苦」、「上完大夜還有其他工作，真的好辛苦...」。
不知不覺成為奧客！超商店員盤點11種行為
事實上，現在超商店員不但要幫忙煮咖啡、微波食品、繳費，還要會擠冰淇淋，業務已經相當繁重，日前更有超商店員忍不住發文提醒，點名11種「奧客行為」，並感嘆大部分的奧客「不覺得自己是奧客」，只認為有說謝謝就夠了，殊不知已經造成他人的麻煩，完整行為如下：
1、拿微波食品到櫃檯叫店員先微波，結果跑去繼續挑東西，並在微波到一半時，才說要換成別的口味。
2、不用籃子拿東西，全堆在櫃檯說「等我一下」。
3、帶寵物進店不牽繩，放任寵物亂跑、隨地大小便。
4、讓小孩在店裡玩鬼抓人、躲貓貓，或是鑽進冰櫃差點掉進去。
5、買超過2件東西時，叫店員分開結帳，要好幾張發票。
6、自備大容量容器，買了一堆米酒，叫店員倒進去後，當場要求退空瓶，導致後面隊伍大排長龍。
7、進店只說要買咖啡，不說明要美式還是拿鐵、大杯中杯、冰的熱的，必須要店員一個一個問，才會說自己要什麼。
8、用吸管喝咖啡時，在店員面前把垃圾丟在櫃檯走人，或直接在櫃檯拆泡麵。
9、放任自己的小孩在店裡亂跑，結帳時當著櫃檯跳科目三。
10、領到詐騙包裹罵店員，要求退錢不然就報警，結果實際打開內容物沒錯，原因只是「覺得東西太小是詐騙」，沒有道歉就走。
11、買了微波食品結完帳，就直接站在櫃檯前等微波好，不讓位給後面的客人結帳。
許多超商店員看完後也深有同感，「我遇過巔峰時段買了8顆茶葉蛋分開結，報會員印發票」、「半夜拿千鈔過來買幾十塊錢的東西也很煩」。