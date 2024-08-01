蘋果iPhone 16最新爆料！「5款新色」質感大提升 右側多了1按鈕
蘋果公司（Apple ）將在9月舉行蘋果發表會，將推出全新手機 iPhone 16系列，已知平價版的鏡頭模組重新設計成垂直排列，近期爆料者們陸續曝光最新版iPhone 16模型機，更可看出新版的每一種顏色比以往都好看，也引發全球熱議。
記者潘毅／綜合報導
據9to5mac報導，新版平價版iPhone 16相機模組設計將會把主鏡頭和超廣角鏡頭改成垂直排列設計，預計可讓iPhone 16和iPhone 16 Plus 能完成錄影3D空間影片，而功能目前僅有iPhone 15 Pro和iPhone 15 Pro Max獨享。
爆料者Sonny Dickson在社群平台X貼出iPhone 16照片，最大亮點是曝光了5種顏色，分別為白色、黑色、藍色、綠色和粉紅色，而16系列的新機的色調相較15系列，有變得更深色的傾向，其中綠色更像是「湖水綠」配色，質感初步看來相當不錯。
目前業界推測，平價版的iPhone 16和iPhone 16 Plus將配備A18晶片、8GB RAM、以及在機體右側會有一個新的拍攝按鈕、操作按鈕設計。
此外，加拿大科技YouTuber Unbox Therapy也在日前也從中國拿到iPhone 16的模型機，搶先對比了與15系列的各種差異，發現除了鏡頭的變成垂直排列之外，右側還多了一個新的拍攝按鈕、操作按鈕。