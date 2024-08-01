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台積電回神上攻漲26元、10日線得而復失　台股漲442點、收22642點

▲台北股市今（1）日終場上漲442.75點，收在22642.1點，日K連3紅，並且跳空站上5日線以及季線，成交量為4307.69億元。（圖／NOWnews資料照）
▲台北股市今（1）日終場上漲442.75點，收在22642.1點，日K連3紅，並且跳空站上5日線以及季線，成交量為4307.69億元。（圖／NOWnews資料照）

記者陳郁柔／台北報導

聯準會主席鮑爾昨（31）日再度釋出「鴿派言論」，激勵美國半導體股群體回攻，費半大漲逾7%，輝達狂飆近13%，台積電ADR大漲逾7%，也激勵今（1）日台北股市開盤上漲347.05點、來到22546.4點，隨後在權值股、AI股的領軍下，指數最高上漲452.86點，來到22652.21點，終場則是上漲442.75點，收在22642.1點，日K連3紅，並且跳空站上5日線以及季線，成交量為4307.69億元。

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大盤氣勢兇猛，中小型股也同步走高，櫃買指數開盤上漲0.8點、來到263.1點，站回季線關卡，終場上漲4.61點或1.76%，來到266.91點，成交量為1160.79億元。今日個股成交量排行榜前五名為：聯電、旺宏、群創、新光金、錸德；個股成交值排行榜前五名為：台積電、聯發科、鴻海、廣達、聯電。

權值股漲多跌少，台積電開盤上漲35元、來到969元，跳空站上短期均線5日線、10日線，終場上漲26元或2.78%，收在960元，貢獻大盤指數就有210點；鴻海開盤上漲7元、來到205元，收復10日線，終場上漲4.5元或2.27%，收在202.5元，貢獻大盤指數就有20點；聯發科卻逆勢走低，開盤下跌15元、來到1205元，雖然一度翻紅，不過不敵賣壓，終場下跌40元或3.28%，收在1180元。

跟著台積電、鴻海一起拉抬台股的還有AI概念股，Meta昨（31）日盤後公布上一季財報，結果優於市場預期，此外，對於本季營收抱持樂觀態度，並且再次上修今年度的資本支出，因此激勵盤後股價大漲逾7%，超微、Meta等AI指標公司紛紛繳出好成績，帶動台灣AI股回神走高，類股指數大漲近5%，位居漲幅排行榜冠軍。所羅門亮燈漲停、來到158元，華碩、京元電子、凌華上漲逾7%，嘉澤、廣達上漲逾6%，緯穎、建準上漲逾5%，神達、技嘉、譜瑞-KY、宏碁、迎廣、景碩、英業達上漲逾4%。

輝達昨日狂漲逾12%，也帶動今日機器人概念股走高，穎漢、和椿、大拓-KY、盟立、昆盈、羅昇、所羅門亮燈漲停，大銀微系統、華碩、直得、凌華、佳能、致茂、福裕上漲逾7%。

此外，營建股回神上攻，類股指數上漲3.2%，位居漲幅排行榜亞軍。多檔個股亮燈漲停，上曜、欣巴巴、京城亮燈漲停，隆大逼近漲停上漲逾9%，潤泰材、森寶、鼎固-KY、長虹上漲逾8%，國建上漲逾7%，皇普、愛山林、潤弘上漲逾6%，新美齊、坤悅、皇翔、海悅上漲逾5%。

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