台積電回神上攻漲26元、10日線得而復失　台股漲442點、收22642點

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權值股漲多跌少，台積電開盤上漲35元、來到969元，跳空站上短期均線5日線、10日線，終場上漲26元或2.78%，收在960元，貢獻大盤指數就有210點；鴻海開盤上漲7元、來到205元，收復10日線，終場上漲4.5元或2.27%，收在202.5元，貢獻大盤指數就有20點；聯發科卻逆勢走低，開盤下跌15元、來到1205元，雖然一度翻紅，不過不敵賣壓，終場下跌40元或3.28%，收在1180元。
跟著台積電、鴻海一起拉抬台股的還有AI概念股，Meta昨（31）日盤後公布上一季財報，結果優於市場預期，此外，對於本季營收抱持樂觀態度，並且再次上修今年度的資本支出，因此激勵盤後股價大漲逾7%，超微、Meta等AI指標公司紛紛繳出好成績，帶動台灣AI股回神走高，類股指數大漲近5%，位居漲幅排行榜冠軍。所羅門亮燈漲停、來到158元，華碩、京元電子、凌華上漲逾7%，嘉澤、廣達上漲逾6%，緯穎、建準上漲逾5%，神達、技嘉、譜瑞-KY、宏碁、迎廣、景碩、英業達上漲逾4%。
輝達昨日狂漲逾12%，也帶動今日機器人概念股走高，穎漢、和椿、大拓-KY、盟立、昆盈、羅昇、所羅門亮燈漲停，大銀微系統、華碩、直得、凌華、佳能、致茂、福裕上漲逾7%。
此外，營建股回神上攻，類股指數上漲3.2%，位居漲幅排行榜亞軍。多檔個股亮燈漲停，上曜、欣巴巴、京城亮燈漲停，隆大逼近漲停上漲逾9%，潤泰材、森寶、鼎固-KY、長虹上漲逾8%，國建上漲逾7%，皇普、愛山林、潤弘上漲逾6%，新美齊、坤悅、皇翔、海悅上漲逾5%。