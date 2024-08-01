輝達股價大漲12%！黃仁勳身價一夜激增4千億 擠身富豪榜第13名
全球晶片大廠輝達（NVIDIA）近期股價劇烈震盪，歷經前一波暴跌後，31日股價大漲12.8%，公司市值一夜之間暴增逾3200億美元，執行長黃仁勳的身價也因此上漲120億美元，約達新台幣3955億元，創下個人單日財富增長紀錄的同時，也擠身全球富豪榜第13名，超越世界最大電腦製造商之一的戴爾執行長Michael Dell。
記者鄭妤安/台北報導
美股科技股近期漲跌浮動，30日收盤一片慘淡，輝達甚至暴跌7%。然而，在超微（AMD）公布亮眼財報後，釋出對人工智慧的強勁需求的樂觀展望，科技股31日出現反彈，輝達大漲12%以上，公司今年迄今累計漲幅高達130%以上。
隨著輝達股價勁揚，黃仁勳的身價重返千億美元之上，以1122億美元之姿，擠身全球富豪排行榜第13名，超越戴爾（Michael Dell）的1085億美元。富豪榜前三名則分別為特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）、亞馬遜公司董事長貝佐斯（Jeff Bezos）、LVMH集團的董事長阿爾諾及家族（Bernard Arnault & family）。
此外，輝達股票於6月10日一股拆為十股，黃仁勳曾提出售股計畫，預計出售多達60萬股輝達股票，若以分割股票後的基礎計算，這項售股計畫目標將出售600萬股，賣股交易是透過「10b5-1 交易計劃」進行，如今已執行約一半以上。6月13日至7月24日期間，黃仁勳以4.24億美元的價格出售了336萬股輝達股票，平均每股價格為126.23美元。