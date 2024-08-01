衝浪奧運驚見「飛天衝浪手」！Google Doodle「可愛小鳥」衝一波
2024年巴黎奧運持續進行中，中華隊終於獎牌入袋！女子60公斤級吳詩儀擊敗厄瓜多M. Palacios晉級4強、至少保底銅牌讓台灣支持民眾開心不已。全球都籠罩在奧運的熱血賽事，Google首頁的Doodle塗鴉也強力應援，持續更新，今推出超可愛的衝浪Doodle，點進後就能看與奧運衝浪相關的訊息，同時奧運衝浪項目近期巴西選手麥迪納被拍到與衝浪板騰空浮在空中，宛如「飛天衝浪手」，被譽為今年奧運經典照。
記者周淑萍/綜合報導
Google首頁的Doodle往往會因為節日、紀念日，或是紀念特殊成就和傑出偉人等，會在Google首頁上更換相關的塗鴉。迎接全球體育賽事的奧運賽事，Google持續推出各種應景塗鴉，像是奧運會開幕時，Doodle就推出有運動員在塞納河上移動，象徵著奧運會的開幕式，這次開幕式創新地在河流上舉行，而非傳統的體育場內。
開幕賽後，Google Doodle持續更新，像是日前在協和廣場首次舉辦霹靂舞比賽，Google也有相關的Doodle上線，此外，包含看點十足的體操、足球等都有應景Doodle推出。今（1）日最新的塗鴉則為衝浪主題，今年法國衝浪主場在南太平洋大溪地的泰阿胡波奧，勘稱是史上最遠的衝浪賽場，奧運衝浪將持續到8月5日。
近日，奧運衝浪出現神照，由法新社攝影記者布胡耶捕捉到巴西選手麥迪納與衝浪板騰空浮在空中的照片，宛如「飛天衝浪手」震撼全球，被大讚是今年奧運的經典照片。該照片也被轉選手麥迪納轉貼到自己的社群平台，目前已經有超過653j萬次的讚數，相當具有高人氣。