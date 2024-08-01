北市去年減債六都第一！蔣萬安成「還債王」 債務最多的是這市
審計部公布「112年中央及地方政府總決算報告」，公共債務部分，全台6個直轄市，台北市債務減少約92億元，成為全台償債最多的城市，台北市長蔣萬安成「還債王」；而6都中，僅有桃園市增加10億餘元債務；高雄市的公共債務未償餘額最高，達2387億2799萬元。
記者王德蓉／綜合報導
審計部報告指出，112年度六都債務，以台北市減債92億元減最多；第二名為新北市，債務減少約72億；第三是台南市，減少15億元；接著為台中市，減少4億5900萬元；高雄市債務約持平，但公共債務未償餘額最高、達2387億2799萬元；六都僅有桃園市增加10億餘元債務。
報告內容指出，近年來各市縣政府的公共債務未償餘額雖已逐年下降，但截至112年底，公共債務未償餘額超過200億元的市縣仍有7個，分別是高雄市、台北市、台中市、新北市、台南市、苗栗縣和桃園市。其中，高雄市的公共債務未償餘額最高，達2387億2799萬元。而桃園市在112年度的1年以上公共債務未償餘額為338億元，較111年度微幅增加10億餘元，成為六大都市中唯一公債增加的城市。
報告強調，各市縣政府應持續落實執行開源節流措施，強化債務管控機制，以維護地方財政的永續性。