男嫌太吵13刀砍死鄰居夫妻！男童幫開門自責：我是不是壞小孩？
高雄苓雅區武廟路去年發一起殘忍命案，63歲男子吳龍滿與樓上鄰居羅姓夫婦長期不睦，雙方為噪音問題多次發生爭執，去年9月15日上午7點多，吳龍滿按響羅家門鈴，羅家兩名年幼的男童為他開門，竟然持刀當著兩人的面，朝其父母狂砍13刀奪命，遭檢方求處死刑，今（1）日高雄地院首度開庭。家屬在法庭上痛斥吳龍滿手段兇殘，更傷害孫子幼小的心靈，案發迄今仍會自責詢問ㄨ「我是不是壞小孩？放壞人進來殺死爸媽」。
記者孫唯容/綜合報導
回顧案發經過，去年9月15日上午7點多，當時蔡姓女子正準備帶2個兒子出門上學，吳龍滿拿著一把水果刀從逃生梯走到樓上，吳龍滿前往羅家敲門，念國小的孩子替他開門後，當著兩名男童的面，一言不發直接砍刺蔡女5刀，導致蔡女肺、肝等部位致左側大量血胸、左腹部壁臟器外露而當場死亡，隨後走向主臥房，發現羅姓男子還在床上睡覺，再持刀刺向羅男胸、肩等8處，羅男也當場遭刺殺身亡，吳龍滿殺死夫妻倆後，看著兩名受到驚嚇的男童，直接逃出羅家，兄弟倆立即下樓向管理員求救，直呼「我爸爸媽媽被殺了」。
吳龍滿犯案後冷靜換裝逃逸，期間還藏匿兇刀、作案衣物，企圖煙滅證據，一路騎著機車一路南下，最終警方在屏東縣枋寮鄉臨海路上，找到僅穿著白色背心正在騎車的吳男，被捕後對於犯案動機及丟棄兇刀的位置，全行使緘默權，不願說明，也拒絕配合偵訊，檢方則向法院聲請羈押獲准，至今仍被關押在看守所。
檢方認為他犯後旋即騎車逃逸且以變裝、滅證方式掩人耳目，顯見其心性狡詐、犯後態度不佳，案發後從未向被害人家屬表達道歉或懺悔之意，向法院求處死刑。今天高雄地院國民法庭召開第一次準備程序庭，吳男仍否認犯行。
小兄弟的外公、外婆今天出庭，痛罵吳男無悔意，應該「殺人償命」，家屬更在庭上透露，兩名小孩子目前住在花蓮，希望遠離傷心地，孩子至今仍受創深重，每次回到高雄的家仍會自問「我是不是壞小孩」、「是不是我開門才害爸爸媽媽被殺」。
被害人的律師也主張，希望將國民法官審理的程序，轉成普通審理程序，以避免兩名年幼的而兒子需要出庭接受詰問，造成二度傷害。