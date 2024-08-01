超狂「強迫症」男友只因喝飲料吸管不插邊邊 當街暴怒飆罵女友
情侶在一起總有很多看不慣的事，但強迫症太嚴重你還能受的了嗎，一名女網友分享男友超狂的強迫症，其中一項是規定喝飲料吸管要插邊邊，曾經有一次因為吸管沒插邊邊，男友當街爆氣罵人，兩人也為此大吵一架，讓這名女網友忍無可忍，PO網直呼想分手！
這名女網友說男友有很多生活上奇怪的堅持，她列了五項最誇張的規定，第一個水龍頭一定要置中，任何偏差都不行，但對她來說水有拴緊就好，男友只要看到沒對準中間，就立刻拍照傳給她，讓她覺得好氣又好笑；第二個是家裡每個地方都要有不同的拖鞋，客廳、廚房、臥室各一雙，不能重複穿而且拖鞋還不能踩到地毯，浴室裡的還必須要立起來晾乾；第三個吃麵條堅持要一條一條吃，一碗麵可以吃半個小時，吃飯還必須要用拖盤；再來廁所衛生紙，用完必須要摺成正方形的，還指定只用好市多的，因為夠厚不會刮傷屁股。
最後一項也是讓她最受不了的，男友強迫規定喝飲料吸管一定要插邊邊，因爲這樣才能喝到最底部的料，但對女網友來說，不就是喝個飲料嗎，規矩一堆，兩人還曾經因為一杯飲料的插管沒差邊邊，導致飲料灑到機車踏板上，男友當場爆氣痛罵女友一頓，但對女友來說卻是被罵的一頭霧水，認為「檸檬水灑出來也還好吧」「擦一擦不就好了嗎」。
PO文引發網友討論，有人直言「施主行行好，別放出來殘害人世間」「男友也太多奇怪堅持了吧」「感情問題一律建議分手」，甚至有人討論起這些怪僻堅持「他的肛門是有多脆弱？笑死」「刀削麵一條一條吃有沒有搞錯」「這樣也能在一起五年」，也有人歪樓「紅茶巴士爆打檸檬真的推，還有開放讓民眾爆打，原Po可以把檸檬當男友打」，還有紅茶巴士小編留言「爆打檸檬紅好喝ㄟ推推~而且多喝檸檬可以降火氣XD，他當下爆氣，應該是我們家飲料喝不夠多」。
女網友列出男友5項強迫症堅持，都跟生活習慣和飲食有關，連喝飲料插吸管的位置都被強迫規定，讓她直言超想放生，網友們也不客氣毒舌猛攻，這種強迫症個性實在很難一起生活，不過大家看笑話之餘，連飲料品牌都意外成為討論話題。