國立大學聘書交接典禮！5新任校長、3續任校長 鄭英耀：很敬佩
教育部今（1）日舉行國立大學卸任、新任校長聯合交接暨致送續任校長聘書典禮，教育部長鄭英耀致詞表示，現在培育高教人才培育是一項挑戰，很敬佩有5位新校長與3位續任校長勇於承擔責任，令人敬佩，也強調教育部會持續擔任大學校長的後盾。
記者林莞茜／綜合報導
國立大學卸、新任校長聯合交接典禮，新任校長為國立宜蘭大學校長陳威戎、國立聯合大學校長侯帝光、國立台南藝術大學校長邱上嘉、國立中山大學校長李志鵬，以及國立高雄大學校長陳啓仁；另有3位校長續任，分別是台北教育大學校長陳慶和、彰化師範大學校長陳明飛及台灣海洋大學許泰文。
教育部長鄭英耀致詞勉勵新任與續任大學校長，敬佩5位新校長與3位續任校長勇於承擔責任，同時也指出「現在培育高教人才培育是一項挑戰」，面對國際化與全球化浪潮，各大學將迎來挑戰，包括如何孕育前瞻科技趨勢所需要人才，推展創新數位AI教育應用人才，而台灣到2028年大約需要20萬名科技人才，希望大學努力推動科技與數位人才培育，打造台灣成為世界科技領先地位。
鄭英耀也強調，發展科技的同時，人文社會學科的人才養成也同樣不能偏廢「科技需要人文博雅的底韻」，否則對人才帶來傷害超乎大家想像，至於新世代人才培育，鄭英耀期許各院校強化職涯探索與發展課程，並讓高中職生更清楚知道，各大學系所需要什麼樣的人才，以及如何在大學系所找到未來對生命更大想像。