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獨／楊梅小姊妹2人只買1肉圓！老闆「默默多送1顆」親曝暖心原因

▲日前有民眾前往楊梅路邊購買肉圓，結果在等待點餐時，看到前面有一對小姊妹只點一顆肉圓，沒想到老闆竟默默多夾一顆送給她們。（圖／我是楊梅人）
▲日前有民眾前往楊梅路邊購買肉圓，結果在等待點餐時，看到前面有一對小姊妹只點一顆肉圓，沒想到老闆竟默默多夾一顆送給她們。（圖／我是楊梅人）

記者潘毅／綜合報導

台灣各個角落都有著暖心的故事！日前有民眾前往楊梅路邊購買肉圓，結果在等待點餐時，看到前面有一對小姊妹只點一顆肉圓，沒想到老闆竟默默多夾一顆送給她們，讓在後方目睹過程的網友直接被暖翻。對此，《NOWnews今日新聞》也採訪到老闆本人，他則坦言「當下沒想這麼多！只覺得一人吃一個比較公平」。

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小姊妹合點一顆肉圓！老闆暖心多送一顆

一位民眾在臉書團「我是楊梅人」發文分享，在楊梅秀才路郵局前面看到臭豆腐肉圓攤，決定購買回家吃，而在等待時，發現前方的一對小姊妹僅點了一顆肉圓，老闆則有些驚訝地再度確認，小姊妹則是繼續點點頭。

而老闆在盛裝肉圓時，眼力超好的原PO發現，老闆默默的多夾了一顆肉圓放進小姊妹的碗裡，這一舉動也讓瞬間暖翻了他，「不論妹妹是因為肚子不餓只點一顆，還是其他原因，都覺得老闆好暖，祝您生意興隆。」

▲楊梅開封腐的美味肉圓實體。（圖／林老闆提供）
▲楊梅開封腐的美味肉圓實體。（圖／林老闆提供）


多送一顆肉圓給小姊妹！老闆平時就超愛小朋友

針對本次事件，《NOWnews今日新聞》也致電給開封腐的林老闆，他坦言確實有這件事發生，但當下並沒有想太多，「那天下與剛好這對小姊妹撐傘過來買，但點餐時兩個人只點一顆肉圓，我就問，你們兩個確定只要一個嗎？」而小姊妹點點頭，但林老闆認為「一人吃一個比較公平」，於是才決定多送一個肉圓給她們。

林老闆也表示，其實平時有媽媽帶小孩來買餐點，自己都有準備好一桶棒棒糖，準備發送給小朋友們，只是剛好小姊妹來的那一天，棒棒糖剛好發完了。

▲金黃酥脆的臭豆腐，也是開封腐的招牌之一。（圖／林老闆提供）
▲金黃酥脆的臭豆腐，也是開封腐的招牌之一。（圖／林老闆提供）
當「多送一顆肉圓」事件在網路社群發酵後，超過2.3萬名網友也紛紛表示要用新台幣支持林老闆。林老闆也表示，自己目前擺攤的位置改到秀才路上的711旁，距離那天被拍攝的地點大約有150公尺的距離，而被拍攝那天的地點剛好在7月底租約到期。

此外，林老闆每天開始擺攤的時間是在下午3點半開始，一直營業到賣完或是晚間10點半，若是看到這次事件而想要到現場捧場的民眾，可找錯地點別撲空了。

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