珍貴畫面曝光！北極熊溫馨哺乳雙子　冰上漫步享天倫

來自台灣的晴天旅遊團隊在靠近正北極點的探險之旅中，成功捕捉到一段珍貴的北極熊哺乳畫面。這段持續超過30秒的影像，展示了北極熊媽媽在冰面上為兩隻幼熊哺乳的溫馨場景。這一難得的畫面即使對於研究北極熊已有24年的極地探險家來說，也極為興奮和驚喜。
記者許若茵／台北報導
北極熊的飲食主要是魚類，這使得它們的奶富含獨特且豐富的營養。北極熊奶的高脂肪含量是幼熊快速成長的關鍵因素。據悉，北極熊幼崽出生時體重不到一公斤，而在哺乳期的兩個月內，每天會以30克的速度增重。三個月後，幼崽隨母熊離巢，此時體重已達到約15公斤。隨後的兩年內，幼熊的體重會迅速增加到100公斤以上。在這段時間內，幼熊依賴母熊的指導，學習捕獵和生存技能。
在此次探險中，除了哺乳畫面外，團隊還拍攝到北極熊媽媽帶著兩隻幼熊在冰上漫步的溫馨場景。目前，北極圈內約有五六千隻北極熊，牠們的生存狀況受到科學家的嚴密監控。
此次探險由晴天旅遊帶領，該公司已連續15年組織南北極探險旅遊。此次探險團隊由15位台灣遊客組成，搭乘龐洛遊輪夏古號一路前往正北極點。在夏古號上，專業的科學家為遊客們介紹北極環境和動植物，並隨同探險隊員一起進行冰上健行和冰泳等特別活動。