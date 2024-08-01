就是「輸不起」！中體操選手2次掉槓失奧運金牌　遭網罵「漢奸」

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另一奪金焦點的中國男子體操隊，29日決賽時，在得分領先之下，因替補參賽的蘇煒德在最後一項單槓兩度失誤，讓日本隊以總分多0.532的差距，反超奪金，而蘇煒德也因此成為眾矢之的，在賽後多次為失誤道歉。
但中國網友不但不能接受丟失金牌的消息，更不買單蘇煒德的道歉，大罵蘇煒德連累隊友，要求他退役，還有網友質問他是不是日本人，才會把金牌送給日本，「整個比賽過程我以為是日本派來的漢奸呢」、「誰看了全程不罵蘇的都是漢奸」。
也有人質疑體操隊的人選安排。博主「萬柳陳大聖」表示，「蘇煒德你看他像個練體操的嗎？你看他的手臂，這像個體操隊員應該有了體型嗎。他是替補上場沒錯，但為什麼要選他上替補呢？國家隊沒人了嗎？我們現在不是那麼在乎金牌，當這種實力的隊員進入國家隊，我們無法理解。」
眼見網友的怒火越燒越烈，中國官媒紛紛出面喊話。新華社發表題為「痛失男團金牌，並非一人之責」的文章，表示「假如中國隊有足夠多的優秀全能選手，或許在確定參賽名單時，中國體操能有更大的選擇面」；《人民日報》也出面降溫，聲稱「渴望金牌，但絕不唯金牌論」。另一名體操金牌得主李小鵬表示，蘇煒德做為替補，臨危受命很不容易，希望大家多多鼓勵他。
中國把金牌視作國家和民族榮耀 失手運動員成為攻擊的目標
知名體育講評員石明謹向《自由亞洲電台》表示，運動員參加奧運等重要賽事，要面對很大的心理壓力，臨時替補的選手相對正選會容易有失誤，且中國相對歐美更看重金牌和比賽得失，運動員如果比賽成績不佳或有失誤，一定會成為攻擊的目標。
石明謹表示，「中國把奧運拿不拿獎牌這件事情，當作是整個國家和社會共同的榮耀，他就是會產生這種比較強烈的反差。可是你會發現有一些西方國家，其實他們比較注重選手的個人發展，失守後不會說你拿銀牌會丟了法國的臉等氛圍。」
資深政治評論員蔡慎坤表示，中國網友在比賽結果不如預期時大罵特罵，與中國多年來的民粹和愛國主義教育有關，把體育比賽與政治和意識形態掛鉤，使愛國憤青用不同的眼光看待奧運比賽的結果。
蔡慎坤指出，本來體育歸體育，政治就是政治，但是中國把體育跟政治緊密地聯繫在一起，才導致出現如此荒唐的「輸不起」場景。它的意識形態在它宣傳的時候已分得很清楚，誰是朋友和誰是敵人，不能接受在體育賽事上的輸給敵人，只要是輸了那就開罵。
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