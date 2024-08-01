李多慧揭和「200公分經紀人」真實關係！點名1男星出局：他太帥了
南韓啦啦隊女神「小龍女」李多慧今（1）日出席機車代言活動，先前被拍到和200公分韓國經紀人互動親密，今被問到戀情，她表示跟經紀團隊的每個人都很親近，被說是男友覺得很好笑，先前她在節目《女孩好野》和Teddy共吃麵條，畫面讓人臉紅心跳，被問到對方是不是她的菜，她竟以「太帥了」為由打槍。
記者李欣容／台北報導
韓籍啦啦隊女神李多慧到台灣發展，吸引不少人氣，為了能融入當地生活，她最大心願就是在台騎車，為了考駕照還特別回韓國3天，抓緊時間練習，終於完成拿到駕照夢想，當時過關還哭了，她現在已經可以在台騎車，開心大喊：「我是台灣人！」
李多慧今出席機車代言活動，問到有沒有被男生載過的經驗，她笑說曾經幻想過，有帥氣的對象甩尾停車，瀟灑地接她下班：「多慧，走吧！」不過現在則認為女生載男生也滿帥氣的。
之前她曾被拍到和目測200公分的韓國經紀人關係親密，李多慧笑說她跟團隊每個人都好好，被說是情侶關係讓她噗哧一笑，她也提及很多人建議她和台灣人交往可以順便練中文，但可惜目前還沒有這樣的機會。
而李多慧近來參與綜藝節目《女孩好野》，在節目中和男星Teddy（陳向熙）共吃麵條，鼻子碰到鼻子差點親在一起，被問到Teddy是不是理想型？李多慧打槍：「他太帥了，臉比我還要小，不行！」