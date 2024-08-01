藏壽司股東免費吃壽司！最高可拿到5000元優待券、9/5起申請
亞洲藏壽司將於8/14除息，每股配發現金股利1.5元。亞洲藏壽司今（1）日更宣布發放股利後，將額外加碼回饋「股東優待券」，最高可拿到價值5000元的優待券，8/14除息交易日前，仍持股3000股以上的股東，即符合資格，預計9/5起開放申請。
記者魏妤庭／台北報導
亞洲藏壽司自2021年引進日本母公司股東優待制度回饋股東優待券後，連續3年兌換率達到9成。股東優待券等同於現金抵用券，適用於全台門市，單次消費不限張數抵用。如此一來，不僅能吸引股東來店體驗，展現投資信心，也能吸引常客變成股東，讓更多人加入投資行列。
亞洲藏壽司表示，若在8/14前持有股達3000股的股東，就可以申請2張500元優待券，價值共計1000元。持股達5000股則可申請4張500元優待券，價值共計2000元，持股達到10000股則可申請10張500元抵用券，價值共計5000元。
亞洲藏壽司表示，申請期限從9/5到10/4為止，逾期不受理，符合資格的股東可以到投資人網站「股東優待專區」申請，將於10月下旬陸續以掛號寄出。
※【NOWnews 今日新聞
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