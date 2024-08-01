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李光洙「左耳被割掉」當成獎品兌現10億！《無路可走》淒慘命運曝

▲韓劇《無路可走：輪盤賭》正式開播，以李光洙飾演的「尹暢才」作為第一集開頭。（圖／STARSHIP娛樂官網）
▲韓劇《無路可走：輪盤賭》正式開播，以李光洙飾演的「尹暢才」作為第一集開頭。（圖／STARSHIP娛樂官網）

記者陳雅蘭／綜合報導

台、韓演員共演的南韓影集《無路可走：輪盤賭》正式開播，第一集以李光洙飾演的「尹暢才」作為開頭，帶入故事「輪盤賭、換獎金」主軸，李光洙淒慘成為第一個「輪盤賭對象」，只要有人能割下他耳朵，就能拿到10億韓元（約台幣2600萬元）獎金，故事驚悚血腥。

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《無路可走：輪盤賭》講述名叫金國浩（劉宰明 飾）的罪犯，因為一系列令人髮指的罪行成了被全韓國唾棄、憎恨的人，他在服刑13年後假釋出獄，對金國浩感到憤怒的一位神祕人，祭出200億韓元（約4.7億台幣）懸賞金，給任何能找到並殺死金國浩的人。隨著追殺金國浩的人越來越多，金國浩被迫將性命寄託給奉命保護自己的刑警白仲植（趙震雄 飾）以求生存。

▲李光洙劇中淒慘，被兄弟背叛，左耳慘被割下拿去兌換10億獎金。（圖／Disney+）
▲▼李光洙劇中被兄弟背叛，左耳慘被割下拿去兌換10億獎金。（圖／Disney+）
▲李光洙劇中淒慘，被兄弟背叛，左耳慘被割下拿去兌換10億獎金。（圖／Disney+）
 
以下有劇情透露，慎入！！！
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《無路可走：輪盤賭》第一集，輪盤賭依照順序轉出姓名、獎金、執行任務，「尹暢才」慘淪盤上對象，只要有人可以割下他的耳朵，就能獲取10億獎金。尹暢才的好兄弟林知弘（玄奉植 飾）鬼迷心竅，決定追殺尹暢才，用各種殘忍手段割下耳朵，成功獲取獎金。

林知弘捅刀兄弟萌生罪惡感，送尹暢才就醫後逃跑，卻被警察白仲植（趙震雄 飾）盯上查案，林知弘二度逃跑的過程不慎跌落樓梯身亡，10億獎金也被白仲植捲走；醒來的尹暢才發現事情真相，死命追著白仲植不放，究竟10億最後會落入誰手中，以及故事如何發展，有待日後播出。

《無路可走：輪盤賭》是由Twinfilm、Jerry Good Company、STUDIO X+U、PlusM Entertainment等4間製作公司製作，找來台韓演員共演，包含趙震雄、劉宰明、金武烈、廉晶雅、成愉頻、李光洙、金聖喆以及許光漢，全球轉播平台為Disney+，已於7月31日正式上線。

《無路可走：輪盤賭》播出資訊
類　型：犯罪、懸疑、驚悚
導　演：崔國熙、李河斌
編　劇：李銖真
集　數：8
主　演：
趙震雄（飾演：白仲植）、劉宰明（飾演：金國浩）
金武烈（飾演：李尚奉）、廉晶雅（飾演：安明自）
成愉頻（飾演：徐動夏）、許光漢（飾演：Mr. Smile）
李光洙（飾演：尹暢才）、金聖喆（飾演：成俊宇）
播　出：2024年7月31日－2024年8月21日
收　看：Disney+（每週三15：00更新2集）

▲《無路可走：輪盤賭》由台、韓強大卡司共演，李光洙為要角之一。（圖／Disney+）
▲《無路可走：輪盤賭》由台、韓強大卡司共演，李光洙為要角之一。（圖／Disney+）

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