李光洙「左耳被割掉」當成獎品兌現10億！《無路可走》淒慘命運曝

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以下有劇情透露，慎入！！！
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《無路可走：輪盤賭》第一集，輪盤賭依照順序轉出姓名、獎金、執行任務，「尹暢才」慘淪盤上對象，只要有人可以割下他的耳朵，就能獲取10億獎金。尹暢才的好兄弟林知弘（玄奉植 飾）鬼迷心竅，決定追殺尹暢才，用各種殘忍手段割下耳朵，成功獲取獎金。
林知弘捅刀兄弟萌生罪惡感，送尹暢才就醫後逃跑，卻被警察白仲植（趙震雄 飾）盯上查案，林知弘二度逃跑的過程不慎跌落樓梯身亡，10億獎金也被白仲植捲走；醒來的尹暢才發現事情真相，死命追著白仲植不放，究竟10億最後會落入誰手中，以及故事如何發展，有待日後播出。
《無路可走：輪盤賭》是由Twinfilm、Jerry Good Company、STUDIO X+U、PlusM Entertainment等4間製作公司製作，找來台韓演員共演，包含趙震雄、劉宰明、金武烈、廉晶雅、成愉頻、李光洙、金聖喆以及許光漢，全球轉播平台為Disney+，已於7月31日正式上線。
《無路可走：輪盤賭》播出資訊
類 型：犯罪、懸疑、驚悚
導 演：崔國熙、李河斌
編 劇：李銖真
集 數：8
主 演：
趙震雄（飾演：白仲植）、劉宰明（飾演：金國浩）
金武烈（飾演：李尚奉）、廉晶雅（飾演：安明自）
成愉頻（飾演：徐動夏）、許光漢（飾演：Mr. Smile）
李光洙（飾演：尹暢才）、金聖喆（飾演：成俊宇）
播 出：2024年7月31日－2024年8月21日
收 看：Disney+（每週三15：00更新2集）