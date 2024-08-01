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逾4千人放無薪假！勞動部：3事業單位「外銷訂單降」波及數百員工

▲勞動部公布最新一期實施減班休息的情況，其中金屬機電工業3家事業單位由於外銷訂單減少，各有100多人被迫放無薪假。（示意圖／Pixabay）
▲勞動部公布最新一期實施減班休息的情況，其中金屬機電工業3家事業單位由於外銷訂單減少，各有100多人被迫放無薪假。（示意圖／Pixabay）

記者林則澄／台北報導

勞動部今（1）日公布最新減班休息（無薪假）統計資料，實施事業單位一共248家、4437人，增減過後相較上期多出20家、576人。勞動條件及就業平等司副司長王金蓉接受《NOWnews今日新聞》記者電訪表示，製造業增加的600人之中，包括金屬機電工業實施人數增加537人，值得一提的是3家事業單位由於外銷訂單減少，各有100多人被迫放無薪假。

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勞動條件及就業平等司今日公布最新減班休息（無薪假）統計資料，實施事業單位一共248家、4437人，是以製造業的151家最多，批發及零售業41家次之，往後依序則是住宿及餐飲業19家、支援服務業14家、運輸及倉儲業6家、出版影音及資通訊業5家等。

王金蓉表示，最新的減班休息事業單位、人數，增減過後相較上期多出20家、576人，其中製造業增加的600人之中，包括金屬機電工業增加事業單位21家、人數537人，值得一提的是3家事業單位都是受到外銷訂單減少，各有100多人放無薪假，其中1家是做「車床製造」月休3天、實施3個月，還有1家是做「電子線材製造」，月休3天、實施2個月，另外1家是做「金屬零組件製造」月休2天、實施3個月，比較不同的是，該事業單位是提報實施減班休息。

不過，王金蓉提到，製造業的金屬機電工業也有1家事業單位，原本實施減班休息直到8月底，共有100多人被迫放無薪假，但因訂單回穩，所以提前在7月中旬停止實施減班休息。

王金蓉說明，金屬機電工業當中3家實施減班休息的事業單位，都是生產不同品項，這也表示製造業的減班休息仍屬個別事業單位的經營狀況變動，導致的減班休息的情況。

另外，403地震重創花蓮，不過實施減班休息共有44家事業單位、499人，相較上期未有變化，而且住宿及餐飲業減班休息也僅略減1家、10人，王金蓉提到，後續也會持續關注當地情形，適時提供就業協助與相關輔導措施，其實去年8月以後，不論是在整體實施減班休息的人數還是事業單位，均有呈現逐月減少的趨勢，因此勞動部目前對此抱持樂觀態度，也會留意未來情況。

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