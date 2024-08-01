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光寶科看Q3表現將優於Q2、液冷產品助攻　今日股價帶量強攻漲停

▲光寶科昨（31）日舉辦法說會後，今（1）日股價大受激勵。。圖為光寶科總經理邱森彬（圖／NOWnews資料照片）
▲光寶科昨（31）日舉辦法說會後，今（1）日股價大受激勵。。圖為光寶科總經理邱森彬（圖／NOWnews資料照片）

記者陳郁柔／台北報導

電源供應器廠光寶科昨（31）日召開法說會，總經理邱森彬表示，預期三大事業部門第三季表現都將優於第二季，加上液冷相關產品陸續發酵，其中sidecar取得輝達RVL資格，激勵今（1）日股價帶量攻上漲停價109元。

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光寶科公布財報表現，第二季營收為新台幣332.85億元，季增15.7%、年減10.7%；毛利率為22.2%，季增1.9個百分點、年減1.1個百分點；營益率為9.9%，季增2.1個百分點、年減1.7個百分點；稅後純益為新台幣31.15億元，季增30.8%、年減25.8%，每股純益為1.36元。同時，董事會也通過配發2024年第二季股利政策，決議每股配發2元的現金股利。

若以光寶科三大事業部門營收比重來看，第二季資訊及消費性電子部門占 42%，雲端及物聯網部門占 36%，光電部門則占 22%。

光寶科今年上半年營收為新台幣620.61億元，年減13%；毛利率為21.3%，年減0.2個百分點；營益率8.9%，年減0.2個百分點；稅後純益為新台幣77.23億元，年減10%，每股純益2.4元。

針對後市表現，光寶科總經理邱森彬指出，旗下光電、雲端及物聯網、資訊及消費性電子共3大部門的第三季營運動能，除了重返年成長軌道，也都可望優於第二季表現，主要受惠於高成長動能的核心事業顯著挹注營收，包括AI與雲端運算電源、應用於光電半導體與資訊產品的高階電源，以及智慧輸入裝置等。

此外，邱森彬表示，公司成長策略持續取得進展，在營運體質優化的基礎上，中長期的業績將獲得成長動力，一方面得益於集中研發資源切入新賽道，另一方面則是持續進行策略投資與併購，子公司光林智能宣佈收購全球LED工業照明大廠「Dialight」旗下的交通事業部，踏出全球智慧交通領域戰略佈局的第1步。

不僅如此，Sidecar已順利取得輝達（nVIDIA）全球唯三RVL（推薦供應商）資格，另現正在審查中的In-Row CDU，如順利，應可於8月底過關，同步加入下半年出貨的行列，力拚2025年含PSU（電源供應器）、RACK（機櫃）、機構件、液冷、POWER SHELF（機櫃式電源）等五大產品線組成的AI相關業務營收貢獻達1成。

消息也激勵光寶科今日股價帶量上攻，以103元開出，午盤買單挹注之下亮燈漲停，一路鎖死到收盤，終場上漲9.9元，收在109元，一根長紅K棒一口氣站上所有均線。成交量為36150張，跟昨日的13516張相比，成長了1.6倍。

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