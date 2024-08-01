「im.B」平台詐騙90億！主嫌曾耀鋒重判16年半　前政院顧問判緩刑

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根據檢方調查，曾耀鋒有四海幫背景，2016年因槍砲彈藥罪被判刑2年6月確定後逃亡被通緝，還透過其父曾明祥掛名金隆科技公司董事長，成立不動產借貸媒合平台im.B，主要提供不動產借貸媒合服務，從事二胎房貸、票貼債權借貸，，自己化名為曾國緯，對外宣稱是負責人，並實際運作公司業務，女友張淑芬擔任副總經理。
該公司標榜免除銀行介入，直接透過網路平台提供借貸媒合服務，曾男再找父親等人擔任人頭金主，出借款項產生債權，再由借款人提供不動產設定抵押，或借款公司提供未到期應收帳款支票為擔保，再透過平台媒合不特定投資人認購債權，不過許多投資人投入資金後，連本帶利都拿不回來，估計詐騙金額約90億元，全台超過5千人受害。
檢方追查出，曾耀鋒等人獲悉投資人成立自救會，除暗中加入自救會群組，並找上與曾耀鋒友好的前行政院顧問陳振坤，協助隱匿犯罪所得、出脫桃園房產，陳振坤提供他名下宜蘭、羅東旅館等處，供曾耀鋒等人藏放最後的「救命錢」，包含多件名牌精品、高檔名酒與高價藝術品。
檢察官是在去年依違反《銀行法》、《洗錢防制法》、《組織犯罪防制條例》及詐欺等罪嫌起訴曾國緯等31人，並建請法院從重量刑。台北地院歷經10個月審理，上午先對行政院前顧問陳振坤依洗錢罪判1年、緩刑4年，另主嫌曾曾耀鋒、其女友張淑芬等人則依違反《銀行法》等罪各判處16年6月、12年2月徒刑。另台灣金隆科技公司判罰一億元，掛名董事帳的曾耀鋒父親曾明祥則被認定幫助犯，判刑2年。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。