民眾黨創黨5週年／記取2024大選教訓　擴大組織備戰2026

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許甫表示，組織部是全台開始跑、建立績效考評，讓每一個服務案件有衡量標準，另外是經營社群，讓組織文宣化，同時在大選時讓義工轉志工，在各地與地方黨部辦活動。組織部還要創新，他透露正在研擬中南部發展KTV車的計劃，因為民眾黨主席柯文哲也喜歡唱歌，以前考評是KPI現在是ＯＫＲ計劃，大家可以拭目以待。
許甫說，社發部是新成立部門與既有其他組織做交流，成立是與異溫層、NGO多接觸，最近有去新竹參加小朋友足球賽，先前參訪新北團膳業者，點閱率也創新高。社發部同時推動郊遊、露營等活動，透過軟性活動凝聚潛在支持者共識、聯絡感情。
許甫表示，青年部過去是黨內青年委員會，青年代表們每隔一陣子開會，提供意見、想法，升級成部後積極參與校園活動，校園演講是柯文哲魅力與長處，也會自辦營隊與講座，探討年輕人關注議題，也會透過舉辦模擬選舉，讓年輕人對於參與公共事務更有興趣。
至於國家治理學院，許甫說是一開始就成立的單位，柯文哲過去一直講要成立類似松下正經塾、李光耀學院，國家治理學院存在目的是幫助組織內部辦理學習課程，包括辦理共識營，之後也會辦理小編教學營，學習型組織就是國家治理學院的工作。
許甫說，組織群人力目前約27人，預計擴充到30人左右，原本組織部只有2到6人，擴充了將近快10倍，這是2024選舉之後的變革，主要也是拜總大選所賜，民眾黨畢竟選舉經驗比較不足，跟藍、綠兩黨人力不成比例，看到哪邊力猶未逮，或那邊不足，就補哪邊。
民眾黨台中市議員、台中市黨部主委江和樹則認為，有2026才有2028，他跟柯文哲建議過要100個議員、1000個里長，里長比議員重要，有里長才有地方組織，政黨理念才有辦法讓民眾知道，這幾屆選舉只要年輕人出來參選，當選里長的機率非常高，代表大家喜愛年輕的里長，而不是以前常說的里長伯。
江和樹表示，鼓勵小草願意為國家付出，可以從里長做起，不是每個人都要選議員，這都有在中央委員會、在組織部都有討論過。