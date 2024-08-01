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台股多頭回來了？外資結束連4賣、買超163億　台股狂飆442點

▲台北股市今（1）日終場上漲442.75點，三大法人合計買超229.14億元。（圖／NOWnews資料照）
▲台北股市今（1）日終場上漲442.75點，三大法人合計買超229.14億元。（圖／NOWnews資料照）

記者陳郁柔／台北報導

台北股市今（1）日回神上攻，終場上漲442.75點，收在22642.1點，日K連3紅，並且跳空站上5日線以及季線，成交量為4307.69億元；三大法人合計買超229.14億元。

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觀察三大法人今日籌碼動向，外資結束連4賣「由賣轉買」買超163.56億元；投信「連22買」，今日買超74.67億元；自營商（自行買賣）「連6賣」賣超9.09億元，合計三大法人買超229.14億元。

聯準會主席鮑爾昨日再度釋出「鴿派言論」，激勵美國半導體股群體回攻，費半大漲逾7%，輝達狂飆近13%，台積電ADR大漲逾7%，也激勵今日台北股市開盤上漲347.05點、來到22546.4點，隨後在權值股、AI股的領軍下，指數最高上漲452.86點，來到22652.21點，終場則是上漲442.75點，收在22642.1點，日K連3紅，並且跳空站上5日線以及季線，成交量為4307.69億元。中小型股也同步走高，櫃買指數開盤上漲0.8點、來到263.1點，站回季線關卡，終場上漲4.61點或1.76%，來到266.91點，成交量為1160.79億元。

權值股漲多跌少，台積電開盤上漲35元、來到969元，跳空站上短期均線5日線、10日線，終場上漲26元或2.78%，收在960元，貢獻大盤指數就有210點；鴻海開盤上漲7元、來到205元，收復10日線，終場上漲4.5元或2.27%，收在202.5元，貢獻大盤指數就有20點；聯發科卻逆勢走低，開盤下跌15元、來到1205元，雖然一度翻紅，不過不敵賣壓，終場下跌40元或3.28%，收在1180元。

日個股成交量排行榜前五名為：聯電、旺宏、群創、新光金、錸德；個股成交值排行榜前五名為：台積電、聯發科、鴻海、廣達、聯電。

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