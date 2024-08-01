慶高雄設市百年「好市遶境」限定探秘遊程8/5開賣

我是廣告 請繼續往下閱讀
陳其邁表示，無論是搭上百萬遊艇潛入鮮少人認識的遊艇製造工廠，深入了解高雄作為航運樞紐的堅強製造實力；或是前進從未對外的螺絲工廠，一探高雄獨步全球的螺絲製造工業；以及和所有人生活息息相關的水道系統、自來水再生與煉油工業等，都不能錯過。還可以搭乘輕軌探索舊鐵道「臨港線」，探索高雄百年城市工業的過往，深度了解這座城市過去狂飆發展的軌跡。
高市府文化局局長王文翠表示，上回大受歡迎經典回歸的「日式貴族輕旅行」，邀大家來趟和風風情滿滿的劍道、洋菓子體驗；更首次以19世紀後半葉約翰·湯姆生的攝影視角，遊歷當年他從高雄港上岸後拍下照片地點，用絕對不同的方式遊歷哈瑪星、旗津地區，窺探高雄一百多年港邊地形地貌的變遷。
王文翠表示，另外高雄有兩個國定遺址，代表著高雄這片土地千年前山與海人們生活的痕跡，萬山岩雕群考古遺址雖位於深山處，不是一般大眾可踏足，將以茂林萬山原民部落與勇士精神作為企劃，獵人體驗、原民特色餐宴、石板拓印等體驗了解千年圖騰的秘密。高雄海邊的古高雄灣5000年前就有著很多人生活著，從左營到林園鳳鼻頭將以說唱的方式，探索深埋不為人知的考古遺址。
文化局說明，除了首發的10條遊程外，另有高雄達人帶路特別企劃，未來將陸續公告。此次所有的遊程場次與名額有限，8月5日中午12:00開搶，更多活動詳情將陸續公開，請大家關注百年好市官網與文化高雄-高雄市政府文化局粉專。