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慶高雄設市百年「好市遶境」限定探秘遊程8/5開賣

▲搭上百萬遊艇潛入鮮少人認識的遊艇製造工廠，深入了解高雄作為航運樞紐的堅強製造實力。（圖／高市府文化局提供）
▲搭上百萬遊艇潛入鮮少人認識的遊艇製造工廠，深入了解高雄作為航運樞紐的堅強製造實力。（圖／高市府文化局提供）

記者陳美嘉／高雄報導

1924年12月25日高雄市制升格，今年剛好滿百年。高雄市政府為慶賀設市百年推出「百年好市」系列活動，首波以「好市遶境！限定高雄探秘」起跑，以工業、鐵道、海洋與歷史四個主題，首發10條路線8月5日中午12:00準時開賣。

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▲以19世紀後半葉約翰·湯姆生的攝影視角，遊歷當年他從高雄港上岸後拍下照片地點。（圖／高市府文化局提供）
▲以19世紀後半葉約翰·湯姆生的攝影視角，遊歷當年他從高雄港上岸後拍下照片地點。（圖／高市府文化局提供）
高雄市市長陳其邁表示，高雄市是座年輕的城市，從港口小漁村到矗立台灣南部的最大城，鐵路、港口、工業造就了高雄百年發展。兩年前文博遶境的策劃受到巨大迴響，讓隱藏在城市各個角落的秘境透過遶境遊程讓大家可以更了解這座城市。有別於上回對歷史與自然人文的探索，此次「好市遶境」全新企劃將帶大家一窺成就高雄百年工業的驕傲。

陳其邁表示，無論是搭上百萬遊艇潛入鮮少人認識的遊艇製造工廠，深入了解高雄作為航運樞紐的堅強製造實力；或是前進從未對外的螺絲工廠，一探高雄獨步全球的螺絲製造工業；以及和所有人生活息息相關的水道系統、自來水再生與煉油工業等，都不能錯過。還可以搭乘輕軌探索舊鐵道「臨港線」，探索高雄百年城市工業的過往，深度了解這座城市過去狂飆發展的軌跡。

▲「好市遶境！限定高雄探秘」回應高雄百年發展，以工業、鐵道、海洋與歷史四個主題策劃。（圖／高市府文化局提供）
▲「好市遶境！限定高雄探秘」回應高雄百年發展，以工業、鐵道、海洋與歷史四個主題策劃。（圖／高市府文化局提供）
高市府文化局局長王文翠表示，上回大受歡迎經典回歸的「日式貴族輕旅行」，邀大家來趟和風風情滿滿的劍道、洋菓子體驗；更首次以19世紀後半葉約翰·湯姆生的攝影視角，遊歷當年他從高雄港上岸後拍下照片地點，用絕對不同的方式遊歷哈瑪星、旗津地區，窺探高雄一百多年港邊地形地貌的變遷。

王文翠表示，另外高雄有兩個國定遺址，代表著高雄這片土地千年前山與海人們生活的痕跡，萬山岩雕群考古遺址雖位於深山處，不是一般大眾可踏足，將以茂林萬山原民部落與勇士精神作為企劃，獵人體驗、原民特色餐宴、石板拓印等體驗了解千年圖騰的秘密。高雄海邊的古高雄灣5000年前就有著很多人生活著，從左營到林園鳳鼻頭將以說唱的方式，探索深埋不為人知的考古遺址。

文化局說明，除了首發的10條遊程外，另有高雄達人帶路特別企劃，未來將陸續公告。此次所有的遊程場次與名額有限，8月5日中午12:00開搶，更多活動詳情將陸續公開，請大家關注百年好市官網與文化高雄-高雄市政府文化局粉專。

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