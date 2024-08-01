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限5天！7-11中元餅乾買一送一　全家「一堆冰棒、泡麵」也買1送1

▲超商本周優惠出爐，7-11開跑中元檔期，祭出捲心酥買一送一；全家便利商店則有一堆冰棒、泡麵都是買一送一。（圖／記者葉政勳攝）
▲超商本周優惠出爐，7-11開跑中元檔期，祭出捲心酥買一送一；全家便利商店則有一堆冰棒、泡麵都是買一送一。（圖／記者葉政勳攝）

記者黃韻文／綜合報導

🟡7-ELEVEN
超商本周優惠更新！因應農曆7月、也就是俗稱「鬼月」鬼門開，中元節即將到來，7-11本周「超值五六日」持續暫停，8月2日至8月4日限時三天改推中元檔期，到門市買指定商品用3大支付結帳（icash 2.0、icash Pay、OPEN錢包），單筆滿222元現折22元，滿999元現折110元。

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優惠商品部份，OREO捲心酥買一送一、平均20元；杜老爺曠世奇派大雪糕3支100元，平均33元、約6.8折；機能凍飲加10元多1件，平均29元，等於是6折價。

▲7-11自8月2日至8月4日限時3天推出中元檔期活動。（圖／業者提供、記者整理）
▲7-11自8月2日至8月4日限時3天推出中元檔期活動。（圖／業者提供、記者整理）
🟡全家便利商店
全家會員優惠是7月31日至8月4日，共有5款商品買一送一，包括金車漢寶海鮮湯麵平均18元、旺旺吸C凍平均13元、華元甜卡立量販包平均45元、好來全亮白牙膏平均60元、楓糖綜合堅果平均70元、LOTTE巧克力餅乾平均50元。

▲全家會員優惠是7月31日至8月4日。（圖／業者提供）
▲全家會員優惠是7月31日至8月4日。（圖／業者提供）
「全家康康5」每周五六日登場，精選5樣好康商品，8月2日至8月4日限時三天，包括舒跑能量飲料平均20元、可口可樂纖維+平均18元、FMC芒果百香雪酪冰棒平均20元、全家霜淇淋不限口味平均25元。

▲「全家康康5」自8月2日至8月4日限時三天。（圖／業者提供）
▲「全家康康5」自8月2日至8月4日限時三天。（圖／業者提供）
全家APP「隨買跨店取」7周年慶，不定時補充買一送一商品，在APP就能結帳購買、再到店取貨即可。平均單件特價來看，FMC蘋果雪酪冰棒20元、牧場直送4.0巧克力牛奶雪糕20元、安城湯麵25元、辛拉麵辣白菜泡菜口味25元。

▲全家「隨買跨店取」慶祝7周年慶，APP有許多冰棒、泡麵買一送一。（圖／業者提供、記者整理）
▲全家「隨買跨店取」慶祝7周年慶，APP有許多冰棒、泡麵買一送一。（圖／業者提供、記者整理）
🟡萊爾富
門市7月31日至8月4日推出「限時殺5日」優惠活動，本周一樣是10款商品促銷，買一送一代表是草莓風味茶歐蕾平均28元，以及農心辛拉麵香辣雞肉風味平均30元。另一亮點則是桂冠極濃冰淇淋，原價59元、第2件10元，平均35元、相當於5.8折近半價。

▲萊爾富7月31日至8月4日推出「限時殺5日」。（圖／業者提供）
▲萊爾富7月31日至8月4日推出「限時殺5日」。（圖／業者提供）
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