限5天！7-11中元餅乾買一送一　全家「一堆冰棒、泡麵」也買1送1

超商本周優惠更新！因應農曆7月、也就是俗稱「鬼月」鬼門開，中元節即將到來，7-11本周「超值五六日」持續暫停，8月2日至8月4日限時三天改推中元檔期，到門市買指定商品用3大支付結帳（icash 2.0、icash Pay、OPEN錢包），單筆滿222元現折22元，滿999元現折110元。
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🟡全家便利商店
全家會員優惠是7月31日至8月4日，共有5款商品買一送一，包括金車漢寶海鮮湯麵平均18元、旺旺吸C凍平均13元、華元甜卡立量販包平均45元、好來全亮白牙膏平均60元、楓糖綜合堅果平均70元、LOTTE巧克力餅乾平均50元。
「全家康康5」每周五六日登場，精選5樣好康商品，8月2日至8月4日限時三天，包括舒跑能量飲料平均20元、可口可樂纖維+平均18元、FMC芒果百香雪酪冰棒平均20元、全家霜淇淋不限口味平均25元。
全家APP「隨買跨店取」7周年慶，不定時補充買一送一商品，在APP就能結帳購買、再到店取貨即可。平均單件特價來看，FMC蘋果雪酪冰棒20元、牧場直送4.0巧克力牛奶雪糕20元、安城湯麵25元、辛拉麵辣白菜泡菜口味25元。
🟡萊爾富
門市7月31日至8月4日推出「限時殺5日」優惠活動，本周一樣是10款商品促銷，買一送一代表是草莓風味茶歐蕾平均28元，以及農心辛拉麵香辣雞肉風味平均30元。另一亮點則是桂冠極濃冰淇淋，原價59元、第2件10元，平均35元、相當於5.8折近半價。
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