大巨蛋年底演唱會卡司超狂！周杰倫、張惠妹接棒登場 掀搶票戰爭
台北大巨蛋預計在9月就可以開始舉辦演唱會活動，先前台北市長蔣萬安曾點名引退歌壇9年的二姐江蕙，不過最近卻傳出大巨蛋確定年底會有2位天王天后級的大咖歌手接連演出，分別為張惠妹和周杰倫，因為兩位歌手皆有派工作人員到大巨蛋看過場地幾次，消息指出將會是周杰倫搶頭香開唱，張惠妹也會接棒在大巨蛋開唱，引起各界高度關注。
記者洪生儒、朱祖儀／綜合報導
根據《三立新聞網》報導，張惠妹和周杰倫都有派工作人員到大巨蛋看過場地幾次，消息人士指出：「將會由周杰倫搶頭香開唱，張惠妹隨即也會接棒唱進大巨蛋。」張惠妹出道近30年，唱過許多膾炙人口的歌，她在華語樂壇也被封為天后級人物，在大巨蛋確定啟用時，外界就紛紛敲碗期待她可以在大巨蛋開演唱會，加上她的《ASMR世界巡迴演唱會》從2022年起跑至今好評不斷，在2024年又升級為《ASMR MAX世界巡迴演唱會》，讓粉絲們都相當期待張惠妹年底有望在大巨蛋開唱。
而周杰倫先前曾說要將8月的檔期留給大巨蛋，但是因為大巨蛋的消防安全審查來不及，無法搭上周杰倫這一波檔期。據了解，周杰倫雖然仍在忙碌世界巡演，但他並沒有放棄在大巨蛋演出，在請工作人員多次檢視過場地之後，周杰倫的演出日期預計落在國慶晚會之後，有機會是11月，而張惠妹則是會接著周杰倫在大巨蛋登場。
對此，報導中也提到，周杰倫的公司杰威爾音樂對於年底在大巨蛋開唱的消息，僅低調回覆：「周杰倫很希望在大巨蛋演出，但目前無法回應確切的時間。」
而張惠妹經紀人陳鎮川向《NOWnews今日新聞》表示：「一直有在規劃，阿妹對於唱進大巨蛋也很有想法，持續都有在跟場地保持溝通中，目前實在還不能確認時間，也希望可以幫忙敲碗，看大家有多期待阿妹回台北開唱，可以幫忙催生一下。」