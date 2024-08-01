自曝2原因考慮加入民眾黨！陳佩琪挺柯文哲：有圖利人早被帶走了

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陳佩琪說，常有人問她退休後要做什麼，「想想除了維持醫生本業外，就是看到去年競選活動時，幕僚利用空檔帶我參加一些公益活動，曾去過一個原住民幼童和家屬的感恩餐會，那天出門前，隨手拿了家裡的一些零用金捐贈給他們，心想退休後若先生許可，可以寄身在先生的公益基金會中 ，幫忙做些公益義診活動，今天在醫院開會時，電梯裡遇到一個經年做公益義診不間斷的老同事，他允諾若有需要，他可以給我指點並幫忙。」
話鋒一轉，陳佩琪指出，自己發現柯文哲又被「改罪名」了，本來大家一直喜歡說柯文哲在幾大案中貪汙多少，昨天柯上個節目後，風向就突然轉變了，開始改攻柯有「圖利」罪，還說是柯自爆承認的，「心想我們台灣興文字獄的手法還真是高明呢！」
對於京華城案，陳佩琪說自己一點看法也沒有，因為一點也不擔心，「雖然就像有人批評他，說他腦袋和嘴巴的距離比常人短，但這不代表構成犯罪吧，對制度的批評，不構成自我承認犯罪，法律還是要講求證據啊！」陳佩琪說，柯文哲不知何時開會，也不知道開了幾次會，更不知每次開會的委員有誰，要是事前有跟這些委員暗通款曲的話，想也知道內容早就被監聽了啦，民進黨會放過他嗎？從頭到尾沒有involve（涉入）的事 ，是要怎麼圖利啦？否則檢調早就拿出監聽錄音檔把人帶走了，「搞不好檢調聽到內容都會背了也說不定哩！」