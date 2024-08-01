戴資穎最後一舞謝幕！中華隊8/1最新戰績整理　奧運獎牌確定到手

奧運蛙泳銀牌得主竟是工程師！任職「廣達公司」　超狂經歷全起底

▲美國選手尼克·芬克（Nic Fink）在男子100公尺蛙式比賽中奪得銀牌，但他平時其實是個工程師。（圖／達志影像／美聯社）
▲美國選手尼克·芬克（Nic Fink）在男子100公尺蛙式比賽中奪得銀牌，但他平時其實是個工程師。（圖／達志影像／美聯社）

記者潘毅／綜合報導

2024年巴黎奧運會匯聚了來自世界各地的選手，台灣民眾熱情地在直播前為我國選手加油。除了比賽本身，選手們的私生活和場外故事也成為熱議話題。在男子100公尺蛙式比賽中，美國選手尼克·芬克（Nic Fink）奪得銀牌，成為美國奧運史上最年長的游泳獎牌得主。現年31歲的芬克平時並非職業運動員，而是一名全職工程師，且在近幾年才獲得碩士學位。

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據《西雅圖時報》報導，芬克在男子100公尺蛙式項目中與英國選手亞當·皮蒂（Adam Peaty）並列銀牌，只比奪金的義大利選手尼科洛·馬丁嫩吉（Nicolò Martinenghi）慢了0.02秒。儘管這對許多運動員來說可能是一個遺憾，但芬克卻感到非常滿足。過去他曾兩次參加美國奧運選拔賽，但都未能進入國家隊，直到東京奧運才首次登上奧運舞台，並在200公尺蛙式比賽中獲得第五名。

▲美國選手尼克·芬克（右）在男子100公尺蛙式比賽與英國選手亞當並列銀牌。（圖／達志影像／美聯社）
▲美國選手尼克·芬克（右）在男子100公尺蛙式比賽與英國選手亞當並列銀牌。（圖／達志影像／美聯社）
令人意外的是，芬克並非全職游泳選手，他在美國廣達公用事業工程服務公司（Quanta Utility Engineering Services；非台灣知名的廣達）擔任工程師，工作時間朝九晚五。他認為年齡只是個數字，不覺得自己老，只因熱愛游泳而不斷努力。對於在31歲取得的成就，他覺得是意外的收穫，也非常有趣。儘管工作忙碌，芬克依然努力找時間訓練。教練邁克爾·諾門特（Michael Norment）形容他是一個非常有毅力和實力的人。

事實上，這並不是芬克第一次「兼職參加奧運」，早在2021年的東京奧運，他就一邊訓練，一邊攻讀碩士學位，在奧運結束後不久，他從喬治亞理工學院獲得電氣和計算機工程碩士學位。

▲芬克並非全職游泳選手，他還是美國廣達公用事業工程服務公司的工程師。（圖／達志影像／美聯社）
▲芬克並非全職游泳選手，他還是美國廣達公用事業工程服務公司的工程師。（圖／達志影像／美聯社）
芬克的妻子瑪麗安妮（Melanie Margalis Fink）也是一名前奧運游泳選手，他們即將在9月迎接第一個孩子。由於巴黎奧運瑪麗安妮恰逢預產期，因此無法親自到巴黎為老公加油。不過芬克仍在可能是游泳生涯最後一役的巴黎奧運，成功以創下最年長的奪牌紀錄，也為他的運動生涯劃上了完美的一筆。

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