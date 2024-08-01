奧運蛙泳銀牌得主竟是工程師！任職「廣達公司」 超狂經歷全起底
2024年巴黎奧運會匯聚了來自世界各地的選手，台灣民眾熱情地在直播前為我國選手加油。除了比賽本身，選手們的私生活和場外故事也成為熱議話題。在男子100公尺蛙式比賽中，美國選手尼克·芬克（Nic Fink）奪得銀牌，成為美國奧運史上最年長的游泳獎牌得主。現年31歲的芬克平時並非職業運動員，而是一名全職工程師，且在近幾年才獲得碩士學位。
記者潘毅／綜合報導
據《西雅圖時報》報導，芬克在男子100公尺蛙式項目中與英國選手亞當·皮蒂（Adam Peaty）並列銀牌，只比奪金的義大利選手尼科洛·馬丁嫩吉（Nicolò Martinenghi）慢了0.02秒。儘管這對許多運動員來說可能是一個遺憾，但芬克卻感到非常滿足。過去他曾兩次參加美國奧運選拔賽，但都未能進入國家隊，直到東京奧運才首次登上奧運舞台，並在200公尺蛙式比賽中獲得第五名。
令人意外的是，芬克並非全職游泳選手，他在美國廣達公用事業工程服務公司（Quanta Utility Engineering Services；非台灣知名的廣達）擔任工程師，工作時間朝九晚五。他認為年齡只是個數字，不覺得自己老，只因熱愛游泳而不斷努力。對於在31歲取得的成就，他覺得是意外的收穫，也非常有趣。儘管工作忙碌，芬克依然努力找時間訓練。教練邁克爾·諾門特（Michael Norment）形容他是一個非常有毅力和實力的人。
事實上，這並不是芬克第一次「兼職參加奧運」，早在2021年的東京奧運，他就一邊訓練，一邊攻讀碩士學位，在奧運結束後不久，他從喬治亞理工學院獲得電氣和計算機工程碩士學位。
芬克的妻子瑪麗安妮（Melanie Margalis Fink）也是一名前奧運游泳選手，他們即將在9月迎接第一個孩子。由於巴黎奧運瑪麗安妮恰逢預產期，因此無法親自到巴黎為老公加油。不過芬克仍在可能是游泳生涯最後一役的巴黎奧運，成功以創下最年長的奪牌紀錄，也為他的運動生涯劃上了完美的一筆。