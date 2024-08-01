台積電激發愛國心？彭博：台灣散戶用行動買入股票「抗中保台」

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這名北市OL向彭博透露，自己有70%的資產都押這家全球最大的晶片製造商上，且投資表現不錯，自2020年首次買入以來，股價已上漲一倍多，但對她來說，這不僅僅是個財務上的決定，她表示，「台積電已讓台灣變成全球供應鏈不可或缺的一份子，其他國家不能承受失去台灣的風險，也能嚇阻中國對台動武，所以台積電越強大，我覺得越安全。」
另一名工程師James Feng更直接告訴彭博，「如果台積電失敗了，台灣就失敗了」，他表示，自己在兩年前首次購買了台積電的股票，佔其投資的三分之一，直言「這家公司一定不能出事。」
一位28歲的學校教師Colin Chen也提到，「我肯定會持有台積電的股票」，他提到，在2020年買入均價500多元的台積電股票，隨著近期股價一度突破1000元，他表示，「我對台積電的信念始終堅定不移。希望台積電作為台灣的民族驕傲、護國神山，能夠繼續邁向下一個2000元的里程碑」。
這些人並不孤單，彭博提到，雖然散戶股東持股只佔台積電不到1%，但根據台灣證券交易所數據，台積電的零股交易在7月飆升歷史新高水準，更有散戶正在申請貸款，或從儲蓄中借款，甚至有人從結婚基金中挪用資金，希望獲得豐厚的回報，也可以支持這家晶片製造商。
另根據集保結算所統計，截至7月26日，台積電最新股東人數141萬1503人，比起再前1週的133萬3860人，單週暴增約7.76萬人。
彭博提到，儘管川普質疑美國是否有責任保衛台灣之後，美國承諾的確定性減弱，亦有部分外資撤退，台積電股價也從歷史高點回落，但散戶的樂觀情緒，幾乎沒有顯示這股浪潮有降溫的跡象。