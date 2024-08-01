挺進桃源北三里送物資　依傳統分食文化分送豬隻慰問

凱米颱風暴雨致災，桃源區明霸克露橋鋼便橋引道遭沖毀，導致南橫公路上復興、拉芙蘭和梅山里交通受阻。南橫公路台東向陽段於7/30上午7點採戒護方式開放通行，高市府原民會及桃源區公所車隊攜物資於7/30晚上從高雄出發前往台東池上鄉、海端鄉，再從南橫公路向陽段前往梅山，歷經車程約7小時於7/31早將物資送達桃源區北三里。
記者陳美嘉／高雄報導
高市府原民會主委阿布斯帶著市長陳其邁的關心，以布農族的傳統分食文化方式分送豬隻慰問各里，為族人鼓舞精神並表達謝意。這趟挺進北三里，除了準備米、麵條、泡麵、罐頭、奶粉、尿布等民生物資外，桃源區公所車隊還帶來部落菜車供族人可以即時採買，也順道挺進一輛垃圾車，協助三個里清除垃圾。 另外，還出動兩台大貨車負責將北三里族人採收的金煌芒果從台東載運送出，以降低果農損失。
區長杜司偉表示，現南橫公路向陽段已開放通行，北三里族人要補給就必須往台東方向。很感謝市長陳其邁對桃源的關心，提供部落所需物資，尤其里內有兩戶喪家，也感謝社會局幫忙提供棺木並協助後事處理；目前部落還有大量金煌芒果會載送出來，請大家多多支持桃源區金煌芒果。
主委阿布斯表示，這是第一次從台東海端鄉走南橫往桃源區，路程大約7個小時，主要是親自帶來邁市長的關心，感謝里長與里民們風災期間共體時艱，配合市府防災有效率撤離。
另外，7/31也有兩車物資及砍草機、吹葉機等設備，從嘉義大埔鄉送往茶山村載運給那瑪夏區公所。目前甲仙工務段積極搶修，台29線往那瑪夏中斷道路，預計8/10可搶通供小客車通行；而南橫公路明霸克露橋路段預計8/17先以河床臨時便道搶通，儘速解決族人交通問題。