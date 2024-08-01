特企／把握最後2場 到「旨醞」享美饌遠眺大稻埕花火
把握今年最後兩場「2024大稻埕夏日節」煙火秀！7月31日及8月10日晚間8點，大稻埕將施放璀璨夏日煙火。仲夏最浪漫時節，在新莊宏匯i-Tower 38樓的「旨醞」能遠眺大稻埕煙火，享受迷人之夜。7月31日晚間8點將施放的煙火秀，整併原7月24日「光耀稻埕」主題煙火秀，以近3千發煙火彈「雙倍綻放」。最後一場煙火秀則於8月10日七夕情人節晚間8點登場，站在坐擁絕美景緻的旨醞，能遠眺當日長達480秒的美麗花火，為甜蜜加分。
餐酒搭配最能完整感受「旨醞」美好，除了與「冉冉茶事」合作，提供Wine Pairing之外，更有20款美酒供選擇。光是日式清酒就有八款，像是「初龜 純米吟釀」飄散著淡雅米香，沉穩且內斂，入口如雲朵般輕柔，悠悠地滑入喉間，隨後曼妙旨味回甘；飽滿的米甜跟旨味，搭配「濤濤」這道菜，讓澳洲岩龍蝦的鮮味跳躍至另一層次。擁有國際唎酒師證照的店經理陸鈞透露，「旨醞」有清酒、紅酒、白酒、香檳、威士忌及啤酒共20款醇酒外，還有隱藏版好酒，靜待飲者相約夜酌。
旨醞的Tea Pairing讓台灣土地的美好靜靜發酵。「粹嵐」是來自梨山地區的友善耕作茶園，打造出花果香甜的梨山茶款。「赤香」跳脫現有市場上紅玉的製作方式，以葡萄酒發酵的概念，長時間低溫發酵，做出輕盈細緻的平衡感；入口時香甜、中段呈現成熟果香、尾韻展現紅玉特有香氣。「甜熾」則有明確的木質調性與沉穩的果乾感，中後段又由俐落的丹寧感收尾，搭配「甘旨濃」的美國Prime去骨牛小排、加拿大Prime肋眼以及日本A5和牛，茶的清香在牛肉的油脂中散發出清新回味。
旨醞的天際私境，以管家服務和獨特高樓景觀營造出尊貴而隱祕的用餐氛圍，適合情侶約會及商務聚會。午餐時間為11點30分至下午2點30分，晚餐時間為晚上6點至9點，午晚餐皆提供8品套餐定價2680元+10%，現場加價可升級10品套餐，品嘗旨醞隱藏版料理，透過職人烹飪技藝，帶來舌尖及心靈上的雙重享受。