國泰CUBE Rewards App新登場 限時「狂撒500萬點小樹點」
為活絡點數金融，同時擴大集團點數生活圈，國泰金控暨旗下五家子公司共營的「國泰優惠」App於2024年7月正式更名為「國泰優惠CUBE Rewards App」，打造全新數位金融形象識別，並結合國泰世華銀行卡友，聯手放大點數回饋，推出限時活動「優惠點 點數超值兌」(詳見活動一)，活動期間「狂撒500萬小樹點」，還有「小樹點限時放大」活動，商品兌換1點起，讓用戶享有1點不只1元的消費體驗，兌換更多驚喜！
生活中心/綜合報導
「國泰優惠CUBE Rewards App」為集團金融生活優惠平台，首創雙小樹點(生活、信用卡)使用服務，提供小樹點(信用卡)折抵信用卡款、小樹點(生活、信用卡)兌換商品及票券，另也可使用小樹點(信用卡)兌換多家航空公司里程及飯店積分，滿足會員點數使用情境及體驗，至今已累積超過350萬會員。本次「國泰優惠CUBE Rewards App」更名，以全新的數位形象與App使用體驗亮相，聚焦「簡單直覺、優惠多元」目標，為客戶輕鬆開啟點數生活圈，探索多元化的點數金融。
而歡慶「國泰優惠CUBE Rewards App」嶄新上市，2024年8月國泰世華銀行CUBE卡上市三週年之際，雙方聯動推出快閃權益「優惠點」(詳見活動二)，精選酒吧/餐酒館、旅遊娛樂、運動健康等多元回饋通路，活動期間(2024年8月1日至9月30日)刷CUBE卡並切換「優惠點」權益方案，即享指定通路最高8%回饋無上限，下載國泰優惠CUBE Rewards App再享指定商戶專屬消費與兌點優惠，刷愈多回饋愈多。
CUBE卡友除了快閃權益回饋，亦可參與國泰優惠「狂撒500萬小樹點」限時活動，只要完成活動指定任務條件：1.累積個人積分達200分並加入小樹會員 2.集章商家刷卡消費滿指定家數，就能再拿更多小樹點回饋，累積的小樹點還能在國泰優惠App享豐富多樣的超值商品/票券，活動期間加碼小樹點1點可兌換星巴克50元折價券及7-ELEVEN養樂多、小樹點（信用卡）兌換「亞洲萬里通」及「萬豪旅享家」里程最高50%回饋，讓卡友從日常生活消費到換里程機票出國都好用，放大點數價值。
「優惠點」活動限時二個月，現在就立即下載國泰優惠CUBE Rewards App，刷卡累點及兌點都能放大回饋，活動詳情請上國泰世華銀行活動網頁查詢。