戴資穎最後一舞謝幕！中華隊8/1最新戰績整理　奧運獎牌確定到手

奧運羽球／50萬人幫戴資穎打氣！「女單F4」陳雨菲：妳真的很棒

▲台灣羽球一姊戴資穎（右3）奧運後發文，中國名將陳雨菲（右1）也溫馨回應，祝福戴資穎，圖為羽球「女單F4」合照。（圖／NOWnews資料照）
▲台灣羽球一姊戴資穎（右3）奧運後發文，中國名將陳雨菲（右1）也溫馨回應，祝福戴資穎，圖為羽球「女單F4」合照。（圖／NOWnews資料照）

記者吳政紘/綜合報導

台灣羽球天后戴資穎在2024巴黎奧運女單賽事，昨（31）日「最後一舞」力拚泰國好友依瑟儂，結果小戴負傷拚戰慘遭直落二落敗，最終無緣女單8強。戴資穎在IG留下522字感言後，又透過限時動態發文，曾想過要放棄，但「還好最終沒有放棄」她寫下：「我想當時如果就這樣放棄，會比現在更難受。」貼文吸引50萬人次球迷和好友留言打氣，包括「羽球女單F4」的韓國天后安洗瑩，中國球后陳雨菲也暖回，「還想再說一次，妳真的很棒」。戴資穎也透露自己在這次賽會傷勢嚴重，一度左腳、右腳都受傷，還要坐輪椅，但她體現台灣精神，仍不放棄參賽，為奧運生涯劃下完美句點。

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小戴透露傷勢　淚灑球場原因

戴資穎表示：「謝謝大家的訊息，謝謝大家的鼓勵」，淚灑球場並不是她想要的，也沒有想要讓大家知道她受了傷，但這結果是預料中的事，因為這一個月的狀態並不好，腳傷相當嚴重。

戴資穎表示，這幾個月以來，一直沒能正常訓練，「知道大家對我的期待，輸球是沒有藉口的，我也真的盡力了，從沒辦法走路到回到場上的這段時間，我已經不知道自己哭了多少次，甚至到比賽的前一天，我也不知道自己隔天到底能不能全場跑動，但我撐過去了。」

貼文不只看哭成千上萬粉絲，也吸引好友留言，依瑟儂就用英文回覆，「妳一直都是我的鏡子，希望妳可以早日康復，而且希望可以再在世界其它地方遇到妳」，並附上一張與戴資穎的合照，而中國名將陳雨菲也暖心回覆，「還想再說一次，妳真的很棒」，讓網友都紛紛按讚。

戴爸也很難受　看到小戴已拚盡全力

「戴爸」戴楠凱受訪提到，小戴出國前在國訓中心練習期間又受傷，而且相當嚴重，她自己也很難過，「痛到都沒辦法走路，跑一定更困難」，期間她也持續接受醫療團隊治療照顧。戴爸透露，小戴雖然養傷同時，每周六、日仍固定到國訓中心練習，「想說腳不能跑了，至少手不能休息」，會讓她坐在墊高的椅子上練球，大家則分工餵球。

戴資穎長期受到膝傷困擾，今年她為了奧運，甚至也在一些比賽「閉關」，長達2個月時間，她都反覆治療，但又不能荒廢訓練，現在奧運她終於撐完，還最後有贏一場，已經是相當不簡單。

▲台灣羽球一姊戴資穎31日與世界排名第21的泰國好手依瑟儂交手，終場以19:21、15:21，0比2落敗，無緣晉級8強，巴黎奧運最後一舞留下遺憾，自己也忍不住淚崩。（中華奧會提供）
▲台灣羽球一姊戴資穎31日與世界排名第21的泰國好手依瑟儂交手，終場以19:21、15:21，0比2落敗，無緣晉級8強，巴黎奧運最後一舞留下遺憾，自己也忍不住淚崩。（中華奧會提供）
▲戴資穎在巴黎奧運小組賽就提前出局，但她對體壇的貢獻仍無法抹滅。（圖／奧會提供）
▲戴資穎在巴黎奧運小組賽就提前出局，但她對體壇的貢獻仍無法抹滅。（圖／奧會提供）

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