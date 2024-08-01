奧運羽球／50萬人幫戴資穎打氣！「女單F4」陳雨菲：妳真的很棒

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戴資穎表示：「謝謝大家的訊息，謝謝大家的鼓勵」，淚灑球場並不是她想要的，也沒有想要讓大家知道她受了傷，但這結果是預料中的事，因為這一個月的狀態並不好，腳傷相當嚴重。
戴資穎表示，這幾個月以來，一直沒能正常訓練，「知道大家對我的期待，輸球是沒有藉口的，我也真的盡力了，從沒辦法走路到回到場上的這段時間，我已經不知道自己哭了多少次，甚至到比賽的前一天，我也不知道自己隔天到底能不能全場跑動，但我撐過去了。」
貼文不只看哭成千上萬粉絲，也吸引好友留言，依瑟儂就用英文回覆，「妳一直都是我的鏡子，希望妳可以早日康復，而且希望可以再在世界其它地方遇到妳」，並附上一張與戴資穎的合照，而中國名將陳雨菲也暖心回覆，「還想再說一次，妳真的很棒」，讓網友都紛紛按讚。
戴爸也很難受 看到小戴已拚盡全力
「戴爸」戴楠凱受訪提到，小戴出國前在國訓中心練習期間又受傷，而且相當嚴重，她自己也很難過，「痛到都沒辦法走路，跑一定更困難」，期間她也持續接受醫療團隊治療照顧。戴爸透露，小戴雖然養傷同時，每周六、日仍固定到國訓中心練習，「想說腳不能跑了，至少手不能休息」，會讓她坐在墊高的椅子上練球，大家則分工餵球。
戴資穎長期受到膝傷困擾，今年她為了奧運，甚至也在一些比賽「閉關」，長達2個月時間，她都反覆治療，但又不能荒廢訓練，現在奧運她終於撐完，還最後有贏一場，已經是相當不簡單。
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