特企／CITIZEN合作父親節影片釋出　韋禮安獨家錶現父子情誼

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CITIZEN於今日釋出父親節祝福影片，由男錶代言人韋禮安現身挑戰快問快答，並獨家送上父親節祝福。影片中韋禮安大方分享今年的過節行程，表示父親節當天預計在家裡秀廚藝，將準備一頓豐盛的父親節大餐與家人共度。而除了分享行程外，韋禮安也特別向爸爸喊話，表示繼去年兩人比帥後，今年要以身上最有自信的部位，再次挑戰爸爸。
被問到要用什麼部位挑戰，韋禮安也大方回應「就是我最喜歡的部位，我的手」表示對自己身上最有自信的部位就是手，因為可以煮飯給家人吃、還可以創作、彈吉他，以及獲勝的關鍵「戴CITIZEN的手錶」，並加碼秀即興三連拍，沉思托腮、飛鳥手勢等帥氣動作一氣呵成，意外展露當專業模特兒潛力。
韋禮安透露送禮名單 父親節禮物先送自己一份
至於有沒有準備父親節禮物，韋禮安則自信回應「都買好了」表示今年除了送爸爸、也要送岳父、岳母、媽媽、老婆，全家人都要送，沒有特別只送爸爸，因為過節就希望能全家人一起過，笑著說到「父親節最棒的就是能和家人團聚、還有吃大餐。」
而為了挑選最適合的禮物，韋禮安也表示，禮物已經先送了自己一份，那就是CITIZEN光動能全球電波對時飛行腕錶BY3006-53E，霸氣的大錶徑非常帥氣。加上爸爸最近一年很認真健身「身材看的出來經過時間的淬鍊」和自己一樣，能彰顯挑戰精神的CITIZEN 專業outdoor系列PROMASTER 全球電波對時飛行腕錶是最佳父親節首選！
除了豪邁的飛行腕錶，CITIZEN同步以都會時尚配色推出兩款光動能全球電波時計錶，玄墨黑配色、有著沉穩神秘魅力的CB0275-83E和以孔雀藍錶盤展現都會瀟灑氣場的CB0270-87L，時尚且俐落的外型深得CITIZEN男錶代言人韋禮安喜愛，成為父親節最佳送禮口袋名單。
父親節獻祝福 韋禮安盼與家人共創美好回憶
父親節在即，韋禮安也在影片的最後以一句話向粉絲獻上祝福「祝大家父親節快樂！都可以跟父親一起共創美好回憶。」表示自己過節時最重視的就是與家人相聚的時刻，一起創造回憶，希望大家都能把握佳節，與家人共度，暖心話語不僅讓粉絲們感受父親節氛圍，也展現韋禮安愛家一面。
CITIZEN是一家專業的綜合型腕錶廠商，其製錶流程全面囊括了從單一元件製造到腕錶組裝的各道工序。在全世界140多個國家開展業務。從1918年成立以來，CITIZEN始終堅持“Better Starts Now”品牌信念，即無論是誰，無論擁有什麼樣的成就，都始終堅信前方仍然有讓世界變得更好的無限可能，而此刻就是開始。我們秉承這種信念去製造腕錶，發明和改進技術，探索腕錶未來，誕生了例如CITIZEN獨有的光動能核心技術，衛星同步計時技術以及富含歷史底蘊的機械腕錶。
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