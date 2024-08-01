戴資穎最後一舞謝幕！中華隊8/1最新戰績整理　奧運獎牌確定到手

曾稱戴資穎是「女版陶菲克」　中國金牌名將嘆：她與依瑟儂碰早了

▲中國大陸奧運金牌名將蔡贇，也對這幾位台灣選手的比賽做出講評，直言戴資穎和依瑟儂的對決提前在小組賽上演有點可惜，她被淘汰雖然遺憾，但也是體育競技的魅力。（圖／世界羽球總會提供）
▲中國大陸奧運金牌名將蔡贇，也對這幾位台灣選手的比賽做出講評，直言戴資穎和依瑟儂的對決提前在小組賽上演有點可惜，她被淘汰雖然遺憾，但也是體育競技的魅力。（圖／世界羽球總會提供）

記者黃建霖/綜合報導

2024巴黎奧運羽球各單項的小組賽賽事落幕，在昨天我國男雙「麟洋配」李洋／王齊麟和男單一哥周天成攜手晉級，但東京奧運銀牌得主戴資穎敗給依瑟儂（Ratchanok Intanon），無緣晉級8強。今（1）日中國大陸奧運金牌名將蔡贇，也對這幾位台灣選手的比賽做出講評，直言戴資穎和依瑟儂的對決提前在小組賽上演有點可惜，她被淘汰雖然遺憾，但也是體育競技的魅力。

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麟洋配展現奧運冠軍實力　淘汰中國劉歐組合

蔡贇說，「我相信還是很多球迷關心我們劉歐組合（劉雨辰／歐烜屹），在最後一輪必須要戰勝對手的情況下，而且還要看同組的丹麥選手以及日本選手的比分。但是很可惜，丹麥組合還是非常頑強，2：0戰勝日本世錦賽冠軍，所以劉歐組合不管結果是什麼，都無法出線（晉級）。」

蔡贇認為劉歐組合對上奧運冠軍李洋／王齊麟，雖然落後但也沒有放棄，決勝局打到22：24才落敗，精神可嘉，「雖然比賽輸了，但我覺得他們也拚盡了全力。每一場都全力以赴，我相信就像劉雨辰的微博一樣，不留遺憾。希望他們以後的道路越來越好，越來越順利。」

▲2024巴黎奧運羽球男雙小組賽結束，我國「麟洋配」李洋／王齊麟以4勝0敗的戰績，取得小組賽分組第一，取得晉級。而在晚間抽籤後，他們8強的對手也已經出爐，對上的是泰國組合Supak Jomkoh /Kedren Kittinupong。（圖／美聯社／達志影像）
▲2024巴黎奧運羽球男雙小組賽結束，我國「麟洋配」李洋／王齊麟最後一戰以2：1擊敗劉雨辰／歐烜屹，以4勝0敗的戰績，取得小組賽分組第一，取得晉級。（圖／美聯社／達志影像）
戴資穎、依瑟儂提前相遇　蔡贇：可惜

過去，蔡贇也多次點評戴資穎的比賽，他曾經稱讚小戴就像是「女版陶菲克」，給予她非常高評價，這次對於戴資穎在巴黎奧運止步小組賽，蔡贇表達了自己的惋惜之情，認為這組對戰組合應該要在更後面的比賽相遇。

「不能說爆冷，大家實力都差不多，戴資穎是上一屆奧運會第2名，被大家寄予厚望，但輸給了依瑟儂。依瑟儂也是年少成名，但在奧運賽場上還沒有取得過特別傲人的成績。這兩位的選手在小組賽碰到，其實是有點可惜。」

蔡贇表示，戴資穎可能很難堅持到下一屆奧運了，「這樣的比賽雖有遺憾吧，但這就是競技體育的一個魅力吧。」

▲台灣羽球一姊戴資穎31日與世界排名第21的泰國好手依瑟儂交手，終場以19:21、15:21，0比2落敗，無緣晉級8強，巴黎奧運最後一舞留下遺憾，自己也忍不住淚崩。（中華奧會提供）
▲台灣羽球一姊戴資穎31日與世界排名第21的泰國好手依瑟儂交手，終場以19:21、15:21，0比2落敗，無緣晉級8強，巴黎奧運最後一舞留下遺憾，自己也忍不住淚崩。（中華奧會提供）

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