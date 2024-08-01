奧運現場／周天成太威！打到日本一哥無奈丟拍 連三屆闖男單8強
2024巴黎奧運羽球男單賽事，台灣「羽球一哥」周天成在小組賽連過兩關，今（1）日在男單16強賽對戰日本一哥奈良岡功大，此戰周天成完全掌控局面，終場以21：12、21：16直落二淘汰奈良岡功大，繼2016里約奧運、2020東京奧運，個人生涯第三度晉級奧運8強，本屆有望寫下生涯最佳成績。
特派記者路皓惟/巴黎報導
世界排名第11的周天成，在奧運小組賽連過兩關，以直落二先後擊敗墨西哥Luis Ramon Garrido以及香港李卓耀，以分組第1晉級16強淘汰賽。
今日對戰日本名將奈良岡功大交手，雙方有過3次對戰紀錄，全都是由周天成拿下勝利，最近一次對戰是今年5月的泰國公開賽8強，當時周天成以直落二勝出。
一開賽周天成連拿5分，取得5：1優勢開局，帶著11：9領先進入下半局，奈良岡功大試圖拖慢節奏，但頻頻發生失誤，周天成掌握領先優勢，逼出8個局點，以21：12先拿下第一局。
第二局奈良岡功大依舊還沒進入狀況，周天成乘勝追擊，以11：3大幅領先進入技術暫停；暫停回來後，奈良岡功大無論如何拉吊，周天成都還是能守住，打到日本對手只能無奈丟拍，隨後，奈良岡功大連追6分，但周天成穩住陣腳，逼出5個賽末點，最終以21：16勝出，順利拿下8強門票。