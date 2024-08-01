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《玩命關頭》韓哥真的來了！現身台灣街頭「激烈搏鬥」路克伊凡斯

▲《玩命關頭》「韓哥」姜成鎬來台拍攝《台北追緝令》，化身反派激烈搏鬥路克伊凡斯。（圖／采昌）
▲《玩命關頭》「韓哥」姜成鎬來台拍攝《台北追緝令》，化身反派激烈搏鬥路克伊凡斯。（圖／采昌）

記者黃雅琪／綜合報導

「億萬票房名導」盧貝松（Luc Besson）繼《露西》（Lucy）之後，睽違9年再度帶來全新動作鉅片《台北追緝令》（Weekend in Taipei），不僅身兼編劇與監製，更攜手路克伊凡斯（Luke Evans）、桂綸鎂、「韓哥」姜成鎬（Sung Kang）等巨星來台拍攝。預告中，姜成鎬化身反派與路克伊凡斯刺激打鬥，更驚見桂綸鎂逆轉形象挑戰街頭飛車戲碼，以及李沛旭展露驚人壯肌，手持雙槍掃射等精彩畫面，讓全世界看見台灣之美。

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▲桂綸鎂（右起）、路克伊凡斯，在《台北追緝令》片中與童星楊明偉共同展開飛車逃亡。（圖／采昌）
▲桂綸鎂（右起）、路克伊凡斯，在《台北追緝令》片中與童星楊明偉共同展開飛車逃亡。（圖／采昌）
盧貝松攜《台北追緝令》返台　韓哥對打路克伊凡斯

盧貝松在2014年為執導《露西》來台取景拍攝，當時便對台灣讚譽有加，更曾允諾將再度來台拍攝。如今他信守承諾，以編劇暨監製身分，攜手台灣出身的導演黃嘉智，帶著最新動作鉅片《台北追緝令》重返台灣！本片是影史首部全片在台灣拍攝的好萊塢動作片，集結《玩命關頭》系列路克伊凡斯與「韓哥」姜成鎬，以及「金馬影后」桂綸鎂領銜主演。

《台北追緝令》故事描述：路克伊凡斯飾演的美國緝毒局探員，為了緝捕姜成鎬飾演的販毒集團首腦，選在週末時來到台北，卻意外與桂綸鎂飾演的頂級「車手」前女友重逢，上演一場發生在台灣的犯罪追逐與情愛糾葛動作強片。

值得一提的是，在《玩命關頭》系列以低調沉穩「韓哥」一角，廣為全球影迷喜愛的「姜成鎬」，這次將化身「大反派」詮釋販毒集團首腦，更頂著挑染造型與冷酷眼神，開槍不眨眼與路克伊凡斯近身肉搏，與戲外溫暖親切的印象相去甚遠，反差表現值得影迷高度期待！

▲名導盧貝松最新電影《台北追緝令》台灣版海報，全片在台灣取景。（圖／采昌）
▲名導盧貝松最新電影《台北追緝令》台灣版海報，全片在台灣取景。（圖／采昌）
桂綸鎂《台北追緝令》逆轉形象　台北街頭狂飆法拉利

預告中還能目睹桂綸鎂以彷彿《第凡內早餐》（Breakfast at Tiffany's）的造型優雅登場，沒想到下一秒就逆轉形象，開始駕駛法拉利在台北街頭急速狂飆，後續也將展現矯健身手，摔人、開槍樣樣來，更滿臉血跡地帶著片中兒子與舊情人展開亡命天涯的戲碼！桂綸鎂這回不僅逆轉過往形象，更將在片中以流利英文進行演出，勢必將讓觀眾耳目一新。《台北追緝令》9月25日全台上映。


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