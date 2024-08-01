49歲林志穎長這樣不合理！曝車禍後真實狀況：和過去不一樣了

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林志穎透露，車禍之後這一兩年體重都比較輕，最近終於回到60公斤，算是近期的巔峰，目前手也還在做復健，原本只能平舉，現在已經可以高舉過頭，不過如果想要完全舉起來，現在還是要靠左手的輔助。他也說目前元氣、心肺功能還需要加強，很多事情都和過去不一樣了，現在也不太會有僥倖心態，做事都會更嚴謹，平時也還是會去練車，因為他最愛的就是賽車，如果把這部分抽掉，可能會很傷心。
之後有沒有機會辦演唱會？林志穎透露，前陣子有看杜德偉的演唱會，看完之後就覺得很感動，因為2人是同時期出道的，看到對方站上舞台，感受小巨蛋的氛圍，自己也很想要辦演唱會，不過目前狀況還不夠好，需要時間多練習，也認為要睡好、不要熬夜，放慢節奏速度會比較好。他也說，去年唱一首歌就很沙啞，但現在可以唱到6首歌，下禮拜準備唱8首，慢慢進步，而他這個月也要帶樂隊到澳門等城市表演，因為現在觀眾都比較年輕化，他也有向八三夭主唱阿璞討教帶動氣氛的方法。
林志穎也分享兒子Kimi的動態，表示兒子的身高早就超過自己，已經175.3公分，目標是長到183公分，就不停地打籃球，「基因比較像媽媽，我就比較安心一點」。因為父親節他需要工作，也沒辦法回家陪老婆和小孩，不過他說之前有帶家人出去旅遊了，這次去拉斯維加斯還剛好遇到熱浪，當地天氣高達48度，就像烤箱一樣也讓他很難忘。
年近半百仍凍齡 大讚媽媽基因太好
林志穎已經即將50歲，但還是很常被誤會是大學生，也讓人好奇他到底如何維持凍齡外表？他笑說，其實自認目前的狀態有點不合理，跟小孩站在一起就像兄弟，但不會特別去除皺，就是維持住就好，也感謝媽媽的基因，因為媽媽的狀態比他還好，覺得這就是遺傳。不過他也認為，想做醫美維持外表是好事，認為皮秒雷射很不錯，因為他之前曬太陽都會有斑，去做皮秒雷射之後效果就很好，除了器材之外，平時保養也很重要。