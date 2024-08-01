巴黎奧運衝浪地點選擇有學問！大溪地環境得天獨厚 還有郵輪相伴
衝浪運動被納為奧運項目已經邁向第二屆，是一項新穎的比賽項目，今年2024巴黎奧運更因其比賽場地是位於距離主辦城市巴黎約15700公里外的國際知名衝浪勝地大溪地（Tahiti），成為奧運史上距離主辦城市最遠的項目競賽地點，而受到更多人的關注。坐落於法屬玻里尼西亞大溪地島泰阿胡波奧（(Teahupo'o)）海岸，堪稱今年巴黎奧運最美的比賽場地，這座位於南太平洋上的小漁村，因擁有著特殊的自然美景，不但成為旅遊的一大勝地，更擁有得天戶的衝浪環境。在泰阿胡波奧海岸，當海浪從外海快速進入淺礁時，其特殊且緊密的珊瑚礁地形會推高浪頭，掀起近乎垂直且空心的美麗巨浪，這種兼具驚人速度與重磅力量的海浪特性，更讓此地成為逐浪者眼中具有挑戰性的衝浪聖地，也是此屆巴黎奧運衝浪項目選擇此地競賽的原因。
記者吳政紘、實習記者張叡誠/綜合報導
奧運衝浪選手村特殊 衝浪選手好幸福
奧運衝浪選手們居住的選手村更是與眾不同，就位於泰阿胡波奧海灣上，奧運主辦方向郵輪公司Aranui Cruises承租客貨兩用郵輪Aranui 5組成臨時海上選手村，從房間向外一眼望去就是蔚藍的南太平洋海洋風光，選手的床板更是使用鋁製床架，有別於其他項目選手村的紙板床來的更加堅固且牢靠。
根據報導指出，被租用當作衝浪項目海上選手村的郵輪Aranui 5全長約126公尺，內部裝潢洋溢玻利尼西亞風情，提供給選手的設備也毫不馬虎，除了擁有103間海景陽台套房、八個日光浴甲板外，室外游泳池、水療中心、健身房、餐廳等設施也是一應俱全，在比賽期間選手村就停靠在距離泰阿胡波奧衝浪賽場不到45分鐘的海域。
本屆奧運衝浪也受到關注，其中巴西選手Gabriel Medina擁有3個世界冠軍頭銜，他在大溪地出戰男子衝浪預賽，並在第三輪第5組獲得9.90的高分。