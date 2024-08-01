護國神山年薪情形出爐！台積電去年薪酬中位數250萬元　再創新高

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台積電員工整體薪酬包括本薪、津貼、現金獎金及酬勞。以台灣廠區新進碩士畢業工程師為例，112年年度平均整體薪酬高於新台幣200萬元；直接員工年度平均整體薪酬則高於新台幣100萬元，每月平均收入高於台灣基本工資的4倍。
台積電去年全球員工總數增至7萬7,045 人，創新高，為促進人才多元化，台積公司廣納特殊專業人才，持續於全球招募海外菁英。
報告書提到，去年台積電在全球共招募6133位新進員工、新增3394個優質工作機會，透過提供具競爭力的薪酬、優於法令的福利制度及安全健康的工作環境，以期提升員工敬業度及對公司的歸屬感，並藉由新人關懷措施助其更快融入職場生活、發揮所長，降低新進員工離職率。
永續報告書也揭露，112年受外部就業市場景氣影響，全體員工離職率為3.7%，較111年6.7%減少3個百分點，且低於5%至10%的目標，今年目標已調整為不超過10%。此外，1年內新進員工離職率為8.9%，較111年減少6.1個百分點，達成不超過14.5%的目標；今年目標為不超過14%，119年目標不超過10%。台積電持續推動新人適應訓練與關懷措施，留任優秀人才。
除了現金相關獎酬外，自111年起，台積電及100%持股子公司所有正職員工皆可參與「全球員工購股計畫」，由公司提供15%購股補助，鼓勵員工購買公司股票，全球共計70%員工參與計畫。
自108年至112年，台積電每年員工整體薪資福利費用總額由約新台幣1100億元增至約新台幣2398億元，112年台灣廠區核定現金獎金及酬勞總額達新台幣1002億元；而同一期間的年度人均薪資福利費用，則由新台幣214萬元增至新台幣313萬元。
台積電表示，台灣廠區各年度的獎勵方案分成2年實施，其中「員工現金獎金」當年度每季發放，給予員工適時獎勵；「員工現金酬勞」則於次年度發放，鼓勵員工長期服務及持續貢獻。海外廠區的獎酬方案則視當地市場、國情，分別提供年度現金獎金或1至3年的長期激勵獎金計畫。