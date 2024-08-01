日本升息！日圓換匯衝今年新高0.222元　差20天少換快2萬日幣

護國神山年薪情形出爐！台積電去年薪酬中位數250萬元　再創新高

▲台積電永續報告書揭露2023年員工薪酬中位數為250萬，員工離職率也同步降至3.7%。（圖／美聯社／達志影像）
▲台積電永續報告書揭露2023年員工薪酬中位數為250萬，員工離職率也同步降至3.7%。（圖／美聯社／達志影像）

記者陳郁柔／台北報導

台積電最新版永續報告書昨（31）日出爐，其中，揭露去年全球員工總體薪酬（不含退休金及福利）中位數約為新台幣250萬元，較前一年的233萬元增幅7.3%，並創歷年新高，總裁魏哲家的總體薪酬約為中位數219倍，則較前一年的中位數276倍降低。

我是廣告 請繼續往下閱讀
台積電指出，公司持續提供具競爭力的薪酬，以吸引、培育並留任人才，獎勵能創造績效且持續貢獻的員工；除參考市場標竿企業及薪資調查報告外，亦考量產業整體薪資，進行薪酬競爭力分析，制定相關薪酬策略。

台積電員工整體薪酬包括本薪、津貼、現金獎金及酬勞。以台灣廠區新進碩士畢業工程師為例，112年年度平均整體薪酬高於新台幣200萬元；直接員工年度平均整體薪酬則高於新台幣100萬元，每月平均收入高於台灣基本工資的4倍。

台積電去年全球員工總數增至7萬7,045 人，創新高，為促進人才多元化，台積公司廣納特殊專業人才，持續於全球招募海外菁英。

報告書提到，去年台積電在全球共招募6133位新進員工、新增3394個優質工作機會，透過提供具競爭力的薪酬、優於法令的福利制度及安全健康的工作環境，以期提升員工敬業度及對公司的歸屬感，並藉由新人關懷措施助其更快融入職場生活、發揮所長，降低新進員工離職率。

永續報告書也揭露，112年受外部就業市場景氣影響，全體員工離職率為3.7%，較111年6.7%減少3個百分點，且低於5%至10%的目標，今年目標已調整為不超過10%。此外，1年內新進員工離職率為8.9%，較111年減少6.1個百分點，達成不超過14.5%的目標；今年目標為不超過14%，119年目標不超過10%。台積電持續推動新人適應訓練與關懷措施，留任優秀人才。

除了現金相關獎酬外，自111年起，台積電及100%持股子公司所有正職員工皆可參與「全球員工購股計畫」，由公司提供15%購股補助，鼓勵員工購買公司股票，全球共計70%員工參與計畫。

自108年至112年，台積電每年員工整體薪資福利費用總額由約新台幣1100億元增至約新台幣2398億元，112年台灣廠區核定現金獎金及酬勞總額達新台幣1002億元；而同一期間的年度人均薪資福利費用，則由新台幣214萬元增至新台幣313萬元。

台積電表示，台灣廠區各年度的獎勵方案分成2年實施，其中「員工現金獎金」當年度每季發放，給予員工適時獎勵；「員工現金酬勞」則於次年度發放，鼓勵員工長期服務及持續貢獻。海外廠區的獎酬方案則視當地市場、國情，分別提供年度現金獎金或1至3年的長期激勵獎金計畫。

台股多頭回來了？外資結束連4賣、買超163億　台股狂飆442點

光寶科看Q3表現將優於Q2、液冷產品助攻　今日股價帶量強攻漲停

Meta拚AI資本支出再上修、盤後飆7%　利多加持！台股AI股走高

日月光宣布購買日本北九州市土地　日媒：為增產預作準備

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生