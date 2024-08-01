林郁婷性別再遭質疑！女性也有「睪固酮」　成年男這數字才正常

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過去林郁婷曾因性別檢測風波，在該年世錦賽因國際拳擊協會的裁量檢測認定「性別生化指數異常」而遭取消資格，但在聲明當中IBA僅稱林郁婷血液當中的性別生化檢測結果不符合參賽標準，卻沒有解釋其中原因，日後各大賽事的血液檢驗當中，林郁婷則是都通過了性別檢測。
目前全球多數國際賽事仍以睪酮濃度作為驗證標準，其實睪酮在男性、女性體內都有，只是濃度不同，長庚醫院男性學及婦女泌尿科主治醫師張博誌接受《NOWnews今日新聞》採訪時說明，睪固酮在人體中，幫助分化男性、女性，到了青春期，睪固酮會讓男性產生第二性徵，發育男性生殖器，睪固酮在人體身上作用與性別比較有關。
睪固酮幫助男性發育，張博誌指出，這樣的男性荷爾蒙也會影響肌肉發育、身體新陳代謝功能、脂肪分布，以及和性慾、性功能有關，睪固酮濃度會在人體中浮動，正常成年男性標準值約為3~9ng/ml，大約20歲時達到頂峰，40歲後開始以每年1~2%速度下滑，與平常飲食、環境影響不會太大，除非有相關製劑，如打針、吃藥介入才會影響較大。
當女性體內睪固酮過高，可能會長鬍子、春春痘、或是皮膚較油，但有些腎上腺或是腦下垂體有腫瘤者，可能會出現睪固酮異常，醫師也提醒，若是想自行改變荷爾蒙風險很高。
張博誌表示，若有代謝、肥胖、糖尿病等問題影響性慾、性功能，現在有一些荷爾蒙補充製劑可以介入治療，40、50歲左右的男性若有生活作息不正常、常吃油膩食物，與過去相比，身體容易疲累、心情低落，或睡眠狀況有問題、性慾低下、勃起功能障礙等「男性更年期」相關荷爾蒙低下可能性，可以盡早尋求醫師幫助。
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