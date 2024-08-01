凱米襲台卓榮泰5點裁示　院會突起身向「這群人」鞠躬致意

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卓榮泰也提到，總統賴清德日前到高屏勘災，自己則是到雲嘉南，副院長鄭麗君到也到宜蘭、彰化、南投，國防部顧立雄部長到屏東，工程會主委陳金德也到了宜蘭。在總統率領下，第一時間在交通許可情況下，到各縣市去看看實際受損情形，提出人民所需要解決的問題與方案。非常感謝22個縣市的地方首長，他與首長們逐一通話時，首長們充分掌握情況，有很多首長不一定在第一時間能夠接到電話，因為他們都在災區巡視、處理問題、關心災民，他覺得非常感動。
卓榮泰說，中央災害應變中心指揮官暨內政部長劉世芳及時要求安全性撤離，應變中心也要求各水庫做調節性放水，有效減少人民傷亡、減少農損及地方損失。農業部第一時間想方設法讓農民安心、提供協助。經濟部所屬的台電、台水在短時間內恢復供應電與水，達到9成以上，迅速回復人民生活的便利性。鐵公路同仁在最危急時間涉水搶救，尤其花蓮在搶救公路時，山上仍有落石，公路無法通行。目前鐵公路運輸還有部分未完全搶通，希望交通部跟台鐵同仁能夠按照工程進行，但是同仁安全是最重要的，人力調配要合理，希望交通部以這個為優先考量，台鐵在邊坡運用科技管理，人力安全管理也要發揮到最高效用。有關交通疏運，目前海運已調動新台馬輪、澎湖輪、凱旋一號適度解決問題，務必再協調跟增加。
卓榮泰表示，國防部許多國軍弟兄姊妹投入，當第一次縣市首長要求國軍協助時，他立即向總統報告，總統第一時間指示，地方有需要，國軍就協助，應變中心有任何需要就跟當地指揮系統聯繫。台電、台水、台鐵、公路系統、警消人員、國軍、地方政府團隊、農會跟水利單位在這次發揮極大的效率，把災害降低，他代表人民向在場的首長、不在場的弟兄姊妹們表示感謝。
卓榮泰指出，風災來時，政府要給人民安心和依靠，中央跟地方政府是緊密的結合。到地方去，看到地方的努力，地方需要中央，中央就馬上協助，人民就會感到安心、覺得有依靠。後續請工程會成立凱米颱風專案，在未來重建計畫發揮最大效用，與地方政府充分溝通，工程會做全面性協助。主計總處在這一、兩天盤點所有可用經費和預算，緊急的部分挪出經費來因應，請地方政府核實提出申報，今年可以移緩濟急來處理。而明年度預算正在進行籌編，盡量納入治水和交通所需預算，過去8年800億元的治水工程，展現相當成效，但是絕對不以此為滿，儘速在明年可以即時補上，讓人民恢復正常生活。
卓榮泰提到，凱米帶來總雨量幾乎接近全國一年總雨量，造成排水系統功能上的不足，會在治水預算中做全面性檢討，對於排水系統超出負荷的地方，持續進行防洪治水的各項工作。有關淹水補助是以50公分為標準，總統也提到要體恤中低收入或低收入戶民眾，再加碼1萬元補助。對於商家（中小企業）淹水除了稅金減免之外，請經濟部就原有的營業復工、復舊的貸款和企業小頭家的貸款，研議一定金額延長還款年限，甚至一定金額降低貸款利率，以讓中小企業、工廠、商家等得到政府的協助，請經濟部研究。
卓榮泰也做出5點裁示，第一、在未來極端氣候下，強降雨機率還是很大，希望交通部氣象署持續提供正確資訊、及早預告與因應；第二、鐵公路修復以同仁安全列為第一優先，在這個情況下，按時恢復通車；第三、農損實際情況，請各縣市按時上報，希望從寬認定、簡化流程，補償確實到位；第四、農作物淹水狀況非常多，面對未來可能的病毒害問題，請農業單位全面消毒環境安全；第五、請副院長主持物價小組會議，注意物價波動是否有人為操作，必須穩定市場價格，這是人民恢復正常生活最重要的，最後起身向所有救災人員致意。