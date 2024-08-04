《Wonderland》5大看點！秀智靠AI復活朴寶劍　孔劉湯唯飆曖昧情

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電影《Wonderland》是湯唯繼《晚秋》後，相隔14年再度演出老公金泰勇所執導的電影，湯唯在《Wonderland》電影中飾演一位考古學家，她曾透露自己為了將這個角色詮釋得更好，特別向中國一名考古學家諮詢相關的工作問題，敬業的態度廣受好評。而湯唯也曾在2013年時，分享過自己年輕時的夢想是成為考古學家，如今在《Wonderland》中出演考古學家，或許也算是另類的圓夢。
此外，湯唯睽違多年再度與老公合作，金泰勇在受訪時則開玩笑表示：「我感覺好像一天24小時都在工作。」湯唯則坦言，自己與老公兩人都是工作狂，只要投入工作中，就會難以自拔，所以兩人回到家之後也是會一直討論電影。
朴寶劍首度挑戰「1人詮釋兩角」 真實寶劍遇上AI寶劍反差超大
電影《Wonderland》是朴寶劍退伍之後的第1部作品，他首度嘗試1人飾演兩角，雖然演出的角色都是「泰柱」，但是一位是在「現實生活」中的泰柱，他原先躺在病床上遲遲未醒，醒來之後卻變得遲鈍且對於人生感到相當茫然，還不斷做出反常的行為。另一位則是「AI泰柱」，他在太空站中生活，每天都保持活潑開朗陽光樂觀的模樣，對晶麟（秀智 飾）相當溫柔體貼。
據了解，朴寶劍為了要明顯將兩個角色區分清楚，付出極大的努力，拍攝時他會用不同的眼神來詮釋這兩個角色，而在詮釋AI泰柱時，他會努力讓自己的精神狀態保持開朗、熱情，然後拍攝現實生活的泰柱時，他特別做了飲食控制，讓自己看起來就像是生了重病且剛恢復意識的消瘦乾癟模樣。導演金泰勇看了朴寶劍的表現之後非常滿意，讚嘆他以細膩的演技把兩個角色自然地區分開來，也讓粉絲們更加期待寶劍未來的演技會如何進化。
秀智、朴寶劍首度詮釋螢幕情侶 CP感爆棚連導演都讚不絕口
朴寶劍跟秀智雖然曾6次合作擔任百想藝術大賞主持人，但電影《Wonderland》卻是他們第1次組成螢幕CP的影劇作品，而且兩人還在電影上映前，為了讓觀眾更有沈浸式的觀影體驗，特地上傳了許多兩人情侶感滿滿的合照，像是互碰臉頰，或是一起做出俏皮表情的模樣，讓人感覺他們連在現實生活都像「真的情侶」一樣，就連朴寶劍在受訪時也認證：「我們之間的化學反應很好。」
而導演金泰勇也稱讚秀智跟朴寶劍兩人的演技與CP情感的呈現：「我很喜歡兩位演員的化學反應，他們在互相體貼和尊重對方的同時，也創造出了很驚人的表現。」相信許多粉絲們看完電影之後，一定都能明白導演為什麼這麼滿意兩人的CP感。
孔劉戲份不多卻讓人印象深刻 湯唯力讚合作起來毫無隔閡
孔劉在電影《Wonderland》中特別客串演出「成俊」一角，他在虛擬世界中負責管理AI角色，一邊觀察白李（湯唯 飾）的狀態變化，一邊與夢境策劃人溝通，後來甚至還對白李有了微妙的情感，讓人看了都忍不住想嗑這對CP。雖然在電影中，孔劉的戲份並不多，但湯唯卻感激表示：「多虧孔劉的英文能力好，合作時沒有語言隔閡的問題，拍攝期間真的很開心，我們之間就像跟兄弟相處一樣自然。」
此外，值得關注的是，當初在拍攝電影《Wonderland》時剛好碰上新冠肺炎疫情，所以湯唯跟孔劉是先透過視訊來和彼此打招呼，湯唯先前受訪時透露：「我第1次見到孔劉時，是在疫情期間，我們是用視訊認識的，真的就像在Wonderland一樣。」而湯唯本來想說對方應該是用手機或平板跟她視訊，沒想到孔劉是直接投放在大螢幕上，讓湯唯笑說：「真的很擔心他會覺得我臉太大！」
隱藏彩蛋意外揭露家人秘密 策劃新人金賢秀解開心中的謎
在《Wonderland》中藏了一個蠻特別的彩蛋，看到最後大家才會發現金賢秀（崔宇植 飾）的親生父親是誰。在電影裡，金賢秀是Wonderland虛擬世界的夢境策劃新人，他在接受委託之後，偶然在提供服務的過程中，得知家人的秘密。
在最後的彩蛋畫面中，金賢秀那位瀟灑過人生的媽媽吉順（金成鈴 飾）突然出現在他公司，剛好看到兒子正在跟客戶李勇植（崔武成 飾）視訊，吉順意外地再次見到李勇植，揭開了兩人在年輕時的確有過一段情，不過最後吉順選擇不告而別，自己獨自將兒子金賢秀撫養成人，金賢秀也因此得知原來自己一直很在意的客戶就是親生爸爸。