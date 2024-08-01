奧運羽球／周天成擊敗日本「磨王」！與高姐擊拳慶祝　巴黎變主場

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周天成昨天壓制香港好手李卓耀，直落二闖出小組賽，今天16強對決日本「磨王」奈良岡功大，對手被認為是很典型的日本選手，防守能力出色、基本功好，狀態好時極少主動失誤，主要是打防守反擊，雖然他的實力沒有桃田賢斗巔峰期那麼出色，但打他小天需要降低失誤，更有耐心地與對手周旋。
首局周天成冷靜應戰，拉吊質量很高，也抓準機會突擊，讓奈良岡功大想把控節奏的意圖落空，快速以21：12先下一城。次局小天延續氣勢，7：2開局，連運氣都站在他這邊，翻網球讓日本選手也只能望球興嘆。比賽進行的速度很快，周天成也很快拉開比分，最終再以21：16取勝，順利以直落二拿下比賽。
「高姐」場邊歡呼 身分受到討論
周天成在場上打得漂亮，一路陪伴他的物理治療師高敏珊也在場邊握拳為他得分歡呼。周天成比賽一向不帶場邊教練，他表示這是為了培養自己獨立思考的能力，場邊一直以來坐著的是和他感情很好的高敏珊。
高敏珊是周天成的最佳夥伴，她之前受訪時直言自己和周天成是好朋友，在場邊更多是提醒他要冷靜面對比賽、提醒小天去注意什麼，而不是指導對方該怎麼做。高敏珊平易近人，對媒體也很友善，不過許多第一次看球的人常常會對她的身分感到好奇。
今天現場也有許多台灣球迷進場加油，在場館中此起彼落地想起「小天加油」的呼聲，讓人相當感動。在比賽結束後，高姐也和小天擊拳，慶祝順利晉級8強。
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