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奧運羽球／周天成擊敗日本「磨王」！與高姐擊拳慶祝　巴黎變主場

▲「台灣一哥」周天成面對日本好手奈良岡功大，在激戰兩局後以21：12、21、16晉級到8強，好表現將巴黎變成主場，一路走來始終陪伴他的「高姐」高敏珊，也在勝利後和小天「擊拳」慶祝。（圖／美聯社／達志影像）
▲「台灣一哥」周天成面對日本好手奈良岡功大，在激戰兩局後以21：12、21、16晉級到8強，好表現將巴黎變成主場，一路走來始終陪伴他的「高姐」高敏珊，也在勝利後和小天「擊拳」慶祝。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

2024巴黎奧運羽球男單16強戰，「台灣一哥」周天成面對日本好手奈良岡功大，在激戰兩局後以21：12、21、16晉級到8強。他這場比賽打得沉穩，沒有急於出手進攻，而是耐心拉吊後找尋最佳機會做突擊，好表現也贏得場館的喝采，將巴黎變成主場，一路走來始終陪伴他的「高姐」高敏珊，也在勝利後和小天「擊拳」慶祝。

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奈良岡功大防守很磨　小天沉著應戰破招

周天成昨天壓制香港好手李卓耀，直落二闖出小組賽，今天16強對決日本「磨王」奈良岡功大，對手被認為是很典型的日本選手，防守能力出色、基本功好，狀態好時極少主動失誤，主要是打防守反擊，雖然他的實力沒有桃田賢斗巔峰期那麼出色，但打他小天需要降低失誤，更有耐心地與對手周旋。

首局周天成冷靜應戰，拉吊質量很高，也抓準機會突擊，讓奈良岡功大想把控節奏的意圖落空，快速以21：12先下一城。次局小天延續氣勢，7：2開局，連運氣都站在他這邊，翻網球讓日本選手也只能望球興嘆。比賽進行的速度很快，周天成也很快拉開比分，最終再以21：16取勝，順利以直落二拿下比賽。

「高姐」場邊歡呼　身分受到討論

周天成在場上打得漂亮，一路陪伴他的物理治療師高敏珊也在場邊握拳為他得分歡呼。周天成比賽一向不帶場邊教練，他表示這是為了培養自己獨立思考的能力，場邊一直以來坐著的是和他感情很好的高敏珊。

高敏珊是周天成的最佳夥伴，她之前受訪時直言自己和周天成是好朋友，在場邊更多是提醒他要冷靜面對比賽、提醒小天去注意什麼，而不是指導對方該怎麼做。高敏珊平易近人，對媒體也很友善，不過許多第一次看球的人常常會對她的身分感到好奇。

今天現場也有許多台灣球迷進場加油，在場館中此起彼落地想起「小天加油」的呼聲，讓人相當感動。在比賽結束後，高姐也和小天擊拳，慶祝順利晉級8強。

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