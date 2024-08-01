澳門要求台灣派駐人員簽「一中承諾書」！陸委會：做好最壞打算
中國澳門特區政府要求台灣駐澳門辦事處官員須簽「一中承諾書」，否則不續發簽證。陸委會今（1）日表示，陸委會在澳門辦事處有外交部派駐人員，已於7月23日調回台灣，但因澳門要求我方派駐人員須簽署「一中承諾書」，導致新人員無法派駐澳門，陸委會呼籲澳門政府不要設置不必要障礙，並強調做好最壞打算。
記者呂炯昌／台北報導
陸委會今日例行記者會上，副主委梁文傑表示，在澳門辦事處有外交部派駐人員，派駐已超過10年，已於7月23日調回國內，接任人員因為澳門政府片面設置簽署簽證條件，也就是要簽署遵守「一中承諾書」，我方無法同意，正告澳門政府儘速屏除不必要障礙，友善處理澳處人員派駐問題，讓我方人員正常輪替，若澳門政府堅持損人不利己的作為，我方也會做最壞的打算，到時候一定衝擊台澳的民間交流、澳門的國際形象。
梁文傑表示，陸委會在駐澳辦事處除14名當地僱員外，另有2名派駐人員，都已經待7、8年，若離開要派駐新人員過去，必須簽署「一中承諾書」，陸委會現在是儘量維持服務，如果長期如此，可能也要做最壞的打算。
梁文傑指出，外交部派駐人員負責文書驗證、簽證工作，外交部若無法派駐人員只能用網路預約、遠端監控，登錄資料後再由領事事務局等外交部單位處理，再回傳回去，將造成不便，呼籲澳門政府不要設置不必要的障礙，台澳情誼悠久、交流也頻繁。