保值力道驚人！iPhone 11回收價漲幅高達7%　蘋果續稱霸二手市場

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6月回收手機品牌排行榜中，蘋果iPhone仍持續稱霸二手市場，回收量占比高達50.7%，穩坐冠軍寶座。傑昇通信觀察，品牌回收量最多的前三名機型與上月相同，仍以iPhone 11（128GB）回收數量最多，且回收價漲幅達7%，保值力道驚人，也說明舊iPhone只要維持得當，憑藉外型設計經典、效能也滿足大部分用戶需求，加上蘋果生態系的優勢，不僅在二手機交易市場上具備強爭力，價格表現也相當不錯。
安卓陣營方面，6月的回收數量全數成長，品牌回收量占比達21.8%的三星，仍是回收量主要來源。傑昇通信分析，前三名回收最多的單機以熱銷的中階A系列為主，Galaxy A52s（6GB/128GB）及Galaxy A53（8GB/256GB）兩款中階機型因價格親民、規格均衡，當初深受消費者青睞，時至今日也成為品牌回收量最多的機型；不過，受惠於中階機款選擇眾多，市場競爭激烈，導致前三名回收單機的折舊費用，較前月平均下滑逾一成。
值得注意的是，6月的二手機回收量占比排行中，中國品牌入門機型的回收量也有所成長，首次上榜的紅米，以3%的回收量占比擠掉華碩。其中紅米13C（4GB/128GB）和 Note 10（6GB/128GB）分別是回收數量最高的冠亞軍。傑昇通信指出，雖然這些機型的初始購買價格約在5千元左右，但回收價格平均成長8%，都在千元左右，仍具有吸引力，顯見無論手機新舊，只要能開機就能回收並獲得殘值補貼。