被問「和柯文哲吵架和好了嗎？」蔡壁如曝和她沒什麼交集
前台灣民眾黨立委蔡壁如今（1）日上台北接受電台訪問，主持人王淺秋問她「和柯主席吵架和好了嗎？」她大笑「沒有吵架哪來和好」。再被問到和黃國昌、黃珊珊的關係，她表示「黃國昌在選舉時蠻幫我的」，至於和黃珊珊是否「不好」，她答「說真的，我們倆個沒什麼交集」。
記者顏幸如／台中報導
蔡壁如曾被視為柯文哲最重要的左右手，一年前從台北空降到台中海線選立委時，外界一直有「下放」傳言；她落選後留在台中，但是從未獲邀請參加中央黨部尾牙，到加入台中市政府團隊擔任顧問，被「邊緣化」的說法沒斷過。今天她上廣播節目時，王淺秋單刀直入，指有朋友在問「不知道蔡壁如和柯主席吵架和好了嗎？」蔡壁如秒回「沒有吵架哪來和好？」王淺秋大笑說「迴避得滿好的」。廣告休息時間時，蔡壁如說「竟然挖個洞給我跳」！王淺秋也笑回「這個真的很難回答嘛」！
對於與民眾黨「雙黃」的關係，蔡壁如說，撇開「增設副主席」爭議是否有人故意放話，自己絕不可能去制衡黃國昌，因為「在選舉時他還滿幫我的」。王淺秋再追問「那黃珊珊呢」？蔡壁如說「外界很多說我們不好，說真的我和黃珊珊沒什麼交集」，王淺秋秒接話「沒什麼交集，那就是不好嘛！」
蔡壁如忙說「不是啦！」接著解釋，黃珊珊進北市府時她已到立法院，黃當副市長很忙、接著參與市長選舉；自己則是民眾黨的選戰召集人、全國跑透透，後來到台中選舉，兩人互動確實比較少。至於外界傳言有人在記恨尾牙風波，她指民眾黨太小，沒有國民黨那些繁文縟節，邀請函也儘量數位化，不是公告在官方網站，就是丟line群組，外界對那些小事有過多的想像。