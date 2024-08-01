父親節特調！7-11思樂冰「內行神級喝法」秒變調酒 每組百元入手
迎接父親節到來！7-11思樂冰推出「爸爸的思樂冰」調酒組合優惠，即起至8月20日購買大杯思樂冰不限口味，加入配指定69元以上小酒，每組最低只要100元，推薦百加得蘭姆酒、傑克丹尼田納西威士忌、絕對伏特加覆盆莓口味、龍舌蘭玫瑰草莓奶酒。
記者鍾怡婷/綜合報導
7-11即起至8月20日前，推出思樂冰隱藏喝法優惠組合，購買大杯思樂冰不限口味，加購百加得蘭姆酒、傑克丹尼田納西威士忌、絕對伏特加覆盆莓口味、龍舌蘭玫瑰草莓奶酒（原價69元），每組只要100元開喝；不僅如此，還可選購指定89元小酒品項，如龐貝藍鑽特級琴酒或傑克丹尼田納西威士忌(蘋果)，也只要120元。炎熱夏天來一杯「大人的思樂冰」，沁涼消暑讓爸爸療癒一下！
其中，特別強力推薦7月24日起重磅回歸的「雪碧」檸檬風味思樂冰，清爽的「雪碧」搭配清涼解渴的思樂冰，再加入伏特加、琴酒，一秒變身成Vodka lime、Gimlet。另外，現在到思樂冰販售門市還可找到專屬聯名杯身（限量50萬個），喝「雪碧」檸檬風味思樂冰讓爸爸透心涼。
此外，今年夏天，可樂娜啤酒與Roxy攜手推出超夢幻限量聯名周邊！8月9日起在全台家樂福、大潤發購買兩手可樂娜啤酒 330mL瓶裝，即可輕鬆擁有「可樂娜x Roxy聯名肩背包」；在全台Roxy指定門市消費滿額3600元還可獲得專屬聯名海灘墊，為夏日的放鬆時光增添悠閒與愜意。
肩背包外觀兩面以可樂娜Logo結合ROXY Logo呈現，設計簡約又有質感；海灘墊以滿版的圖騰、白色流蘇搭配雙方Logo，細節滿滿絕對是每個戶外愛好者的必收藏品。