腰酸背痛竟是結石作怪！三大症狀要留意

高雄一名19歲的小周因為「腰背痠痛」去骨科診所就醫，在醫師建議下，轉至阮綜合醫院泌尿科主任蔡秉儒的門診求治，經腎臟超音波及電腦斷層檢查發現，左側腎臟有一顆0.6公分的結石，右側輸尿管也有一顆0.55 公分的結石，經醫生診斷，正由於這顆輸尿管結石造成右側輸尿管阻塞導致右腎積水，而引起腰酸背痛的。
記者陳美嘉／高雄報導
小周的家裡經營自助餐便當店，忙碌的時侯常忘記喝水，憋尿也是常有的事。爸爸五十歲已經有三次尿路結石就醫史，哥哥也曾在當兵期間因尿道結石就醫。醫師蔡秉儒指出，臨床上，尿路結石的患者年齡通常是30到50歲，發生在20歲以下的極少數，父母親曾患有結石者，其子女罹患尿路結石的機率很高。尤其夏季結石發作的患者人數是冬季的3到5倍！研判小周這次的結石，應該是夏季流汗多，水喝得少又常憋尿，進而誘發尿路結石的遺傳體質所造成。最後小周在接受「硬式輸尿管鏡取石手術」後，腰痛的情況完全好了。
醫師蔡秉儒說明，通常腎結石不會造成泌尿道的阻塞，不會有症狀。但是如果腎結石不幸掉落到輸尿管造成阻塞時，就會造成腰痛的情形。輸尿管結石阻塞的三大症狀就是，「腰痛」、「血尿」、「發燒甚至會有噁心嘔吐」的情形。
蔡秉儒指出，小於0.5公分的小顆結石在大量飲水、運動下是有很高的機率（約70%）可以自行排出體外，但是排出的速度及時間卻不可預期。當然也可以依照醫師指示下，服用利尿劑、解痙攣藥物或治療攝護腺肥大的藥物也都可以促進石頭排出，增加成功的機會。但是大於0.5公分的結石常常會卡住輸尿管，除了頻尿、尿急，更有腰痛或背痛，帶狀腹痛或放射性會陰部恥骨疼痛。若伴隨發燒、發冷、噁心嘔吐的症狀，有可能是腎功能受損、尿毒症或敗血性休克，不及時治療會有生命危險。
蔡秉儒強調，一般民眾或是拿掉結石後的患者，最重要的還是要「多喝水」，不要常喝飲料，更不要吃太鹹、含鈉量高的食物，避免補充過量的鈣或維生素Ｃ、維生素D，並盡量少食用過多草酸的食物，以免形成結石或再復發結石。