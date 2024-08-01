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《坂本日常》預告出爐！職業殺手發福　撞臉《灌籃高手》安西教練

▲《坂本日常》預告公開，坂本太郎（如圖）發福後，長相神似《灌籃高手》的安西教練。（圖／Netflix）
▲《坂本日常》預告公開，坂本太郎（如圖）發福後，長相神似《灌籃高手》的安西教練。（圖／Netflix）

記者陳雅蘭／綜合報導

日本動漫《坂本日常》今年5月宣布製作電視動畫，今（1）日確定2025年1月在Netflix開播，前導海報、正式預告一併公開，主角「坂本太郎」發福後撞臉《灌籃高手》的安西教練，再次引發討論。動畫《坂本日常》改編自同名漫畫，由鈴木祐斗創作和繪製，並由製作《魯邦三世》、《Dr.STONE 新石紀》和《刃牙》的知名動畫公司TMS Entertainment負責製作。

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▲「傳說級殺手」坂本太郎未變胖前，長相英俊、身材精壯，但戀愛幸福肥後，體太大改變。（圖／Netflix）
▲「傳說級殺手」坂本太郎未變胖前，長相英俊、身材精壯，但戀愛幸福肥後，體態大改變。（圖／Netflix）
《坂本日常》故事介紹　傳說級殺手為愛引退江湖

《坂本日常》講述「傳說級殺手」坂本太郎的故事，身手矯健的他，是所有殺手的憧憬、惡黨畏懼的對象。某天，坂本太郎愛上一名超商女店員，便辭去殺手工作，結婚、生女、發福，變成一個普通的父親。時光流逝，某天坂本太郎從前的部下「新」找上門，試圖說服坂本重操舊業，否則就得照規定殺了擅自脫離組織的坂本太郎。

雖然坂本太郎發胖，但身手並未退步，「新」完全拿他沒辦法，也不願破壞坂本太郎一家的幸福日常，就與坂本聯手回頭將組織全滅，一勞永逸。擊破組織後，坂本的商店收留無處可去的新、父母雙亡的前黑手黨千金陸少糖，加上坂本的妻女，5人一同經營商店。但坂本的復出風聲傳遍黑社會，過去的同業為了各種目的一一找上門，坂本與店員為了保護和平的日常，展開奮鬥。

▲《坂本日常》將於2025年1月在Netflix開播。（圖／Netflix）
▲《坂本日常》將於2025年1月在Netflix開播。（圖／Netflix）
除了預告正式上線引發熱烈討論，發福的坂本太郎撞臉《灌籃高手》安西教練，也引發2部作品的粉絲關注，「坂本未免也太像安西教練了吧（大誤）」、「超像安西教練」、「安西教練轉生殺手」。

《坂本日常》動畫資訊
出品地：日本
導　演：渡邊正樹
編　劇：鈴木祐斗（原作）、岸本卓
類　型：動畫電影
人　物：
坂本太郎（配音：杉田智和）、真霜平助（配音：鈴木崚汰）
陸少糖（配音：佐倉綾音）、坂本葵（配音：東山奈央）
坂本花（配音：木野日菜）、朝倉新（配音：島崎信長）
上線日：2025年1月
語　言：日語
收　看：Netflix

▲《坂本日常》的殺手坂本太郎，被網友笑虧撞臉《灌籃高手》的安西教練。（圖movie_slamdunk X）
▲《坂本日常》的殺手坂本太郎，被網友笑虧撞臉《灌籃高手》的安西教練（圖）。（圖／movie_slamdunk X）

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